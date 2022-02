Set biblioteques gironines acolliran una nova edició de 78 RPM, el projecte per fomentar la música en aquests equipaments amb sessions de discos, tallers o cicles de poesia i música. Durant el mes de març, artistes com David Carabén, Paula Grande o Gemma Humet participaran en la vintena de propostes programades en biblioteques de Blanes, Figueres, Caldes de Malavella, Calonge, Girona, Ripoll i la Bisbal d'Empordà.

Després d'una prova pilot l'any 2020, replantejada a causa de la pandèmia, el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona manté l'aposta per rellançar la presència de la música en aquests espais, ja que es va detectar un descens continuat de la demanda de CD a causa dels canvis tecnològics i d'hàbit de consum dels usuaris. Per això, es va iniciar un replantejament de les àrees de música partint de la idea que la presència de la música a les biblioteques no pot anar lligada a la vigència d'un format concret.

Per continuar garantint que la música tingui un lloc als equipaments, independentment del format, el projecte aposta per tres línies de treball: els fons, amb una anàlisi de les col·leccions, per fer visibles els artistes locals o emergents, tot apostant per la convivència dels suports; els espais, amb zones d'escolta ben equipades i sales per a activitats de caràcter formatiu i pedagògic i la creació d'una xarxa d'activitats en biblioteques d'arreu de les comarques gironines.

Entre el 2 i el 31 de març s'han programat una vintena d'activitats formatives i divulgadores de petit format, dirigides a tota mena de públic i amb participació d'artistes o conductors locals. N'hi haurà tres a cada equipament.

Així, la Biblioteca Fages de Climent de Figueres comptarà amb Sessions LP, un cicle d'audicions comentades d'àlbums clàssics del rock i de la música popular, amb Lalo López (Fundación Tony Manero), Paula Grande i Joanjo Bosk. Una activitat que compta amb la col·laboració de La Marfà, la Biblioteca Salvador Allende de Girona i la Casa de la Música del Gironès, i que també es durà a terme a la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia de Caldes de Malavella, amb Lalo López (Fundación Tony Manero), Paula Grande i l'artista local Jesús Moll Fly (Ja t'ho diré).

La Biblioteca Lambert Mata de Ripoll acollirà Cinema i música, a càrrec de Josep Mir, amb dues sessions dedicades a pel·lícules que s'han fet a partir d'obres de teatre musical i a musicals creats directament per a cinema i que es realitza amb la col·laboració del Museu del Cinema de Girona. També hi ha previst un col·loqui sobre la pel·lícula Once, de John Carney, a càrrec de Ramon Musach.

Pel que fa a la Biblioteca Comarcal de Blanes, s'hi podrà veure Del poema a la cançó, un cicle ideat per l'Escola Municipal d'Humanitats de Girona en què poesia i música es donen la mà per descobrir-nos com els músics d'avui interpreten la poesia catalana contemporània. David Carabén i Margarida Casacuberta desgranaran la poesia de Joan Vinyoli, i Gemma Humet i Pere Martí oferiran la poesia cantada de Joana Raspall. També es podrà veure la proposta local Notes de Veu, a càrrec del taller El plaer d'escriure i el grup Tres voltes rebel.

La Biblioteca Lluïsa Duran de Bisbal d'Empordà comptarà amb Estils musicals, instruments en mà, amb la participació d'Ismael Berenjena, que desgranarà la història de la guitarra rock; Enric Bassacoma, amb la història de la música clàssica mitjançant el contrabaix, i la història de la música electrònica de ball, amb Xavier Riembau. Aquesta mateixa activitat es podrà seguir a la Biblioteca Pere Caner de Calonge, on també oferiran la història del funk, amb Lalo López, i la història del rock amb Carles Ribas, Litus.

A la Biblioteca Carles Rahola de Girona s'hi oferirà Música en línia, dues sessions a càrrec de Jordi Novell que exploraran com gestionar la música present en el món digital, així com descobrir nova música a partir de prescriptors, recomanacions i llistes referencials. La tercera activitat serà a càrrec de Marta Bramon i Lídia Noguerol, bibliotecàries i musictecàries, que parlaran sobre les seccions d'audiovisuals a les biblioteques del futur, i quins recursos gratuïts s'ofereixen actualment a nivell de continguts musicals.

Les activitats són gratuïtes, amb limitació d'aforament.