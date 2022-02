Els Catarres, La Pegatina, Miki Núñez, Doctor Prats, Suu, Balkan Paradise Orchestra, Marcel i Júlia, Miquel del Roig i Buhos actuaran al Canet Rock 2022. Són els nous noms de la nova edició del festival, que se celebrarà el 2 de juliol al Pla d'En Sala de Canet de Mar. Aquests grups se sumen als ja anunciats Oques Grasses, Stay Homas, La Fúmiga i Ginestà. La directora del Canet Rock, Gemma Recoder, ha destacat que la filosofia del festival és la mateixa que d'anys anteriors: «Ser l'aparador de la millor música que es fa als Països Catalans». El dia de la presentació del cartell ja s'ha venut la meitat de l'aforament, més de 12.000 entrades.

La directora del Canet Rock ha explicat que el seu objectiu és programar els millors grups dels Països Catalans i reflectir cada any «les bandes que la gent vol, les que tenen més èxit i més qualitat, així com introduir bandes més emergents no tan conegudes, però que encaixen molt bé al cartell». Canet Rock incorpora enguany en el seu cartell a Oques Grasses, el retorn d'Els Catarres després de 4 anys, que presentaran un nou disc, i La Pegatina que comparteixen cartell amb els debutants al festival com Ginestà, Balkan Paradise Orchestra i Marcel i Júlia. La Fúmiga, Miki Núñez, Doctor Prats i Suu tornen al festival amb nou material i la demostració que es pot mantenir les essències en constant evolució. També s'ha programat a Stay Homas i Buhos.

Com cada any el festival oferirà més de 12 hores de música i festa ininterromputs amb la participació del polifacètic Miquel del Roig i els Djs Ernest Codina, Carles Pérez i OGT. Recoder ha assenyalat que un dels lemes del festival és «més de 12 hores de música i festa fins a la sortida del sol». La directora del certamen reconeix que tenen «la il·lusió que aquest Canet Rock serà la millor manera de començar el millor estiu de les nostres vides després del que hem passat». Per altra banda, Recoder ha apuntat que per aquesta edició estan millorant molts aspectes, posant molt èmfasi en la sostenibilitat i en grans descomptes en transport per arribar fins al festival. «També som molt conscients», ha dit, «de la llibertat dins del festival. Tot el personal està format en com ha d'actuar en el cas que es detecti qualsevol cas d'assetjament de qualsevol mena, especialment assetjaments sexuals envers les dones».

Mallorca

Com ja es va anunciar, el festival s'expandeix i a més de l'edició a la localitat que li dona nom en tindrà una altra el 23 de juliol del 2022 a Mallorca. En concret, i coincidint amb la vuitena edició del certamen, la cita mallorquina tindrà lloc a la ciutat d'Alcúdia. Els primers artistes confirmats al cartell del Canet Rock illenc van ser Zoo, La Pegatina, Xanguito i Pèl de Gall.