Que Mallorca pot ser un paradís tranquil és quelcom mundialment conegut, però tot paradís té la seva serp i Javier Cercas ha sabut trobar-la a Pollensa, a la serra de Tramuntana, el lloc on es tanca la trilogia 'Terra Alta' protagonitzada per Melchor Marín. Així que semblava inexcusable la sortida de les presentacions de la nova novel·la, 'El Castillo de barbazul' (Tusquets), es realitzés en aquest enclavament. L'autor ha anunciat que la trilogia es convertirà en una sèrie televisiva.

La novel·la gravita entorn d'un dels grans temors de qualsevol, la desaparició d'una filla. En aquest cas, és Cosette, la filla adolescent de Melchor Marín, que, després d'una topada amb el pare, decideix passar unes vacances a l'illa, on el seu rastre es perd per a desesperació del pare.

Revelant al depredador

"L'elecció de Mallorca per a mi -explica l'autor en el Club Social de Pollensa- era bastant natural perquè hi ha una tradició molt arrelada entre els adolescents catalans de passar uns dies a l'illa una vegada acabat l'institut", diu l'autor flanquejat pel seu editor, Juan Cerezo, i el pintor Biel March. La participació de March, que apareix també com a personatge benefactor a la novel·la, va ser fonamental per a accedir a un dels aspectes més interessants i ocults: el de les grans fortunes -fortunes escandaloses- que viuen a l'illa sense que es percebi la seva existència. En aquest terreny es mou un depredador amb molts diners que organitza festes amb adolescents, i en el qual sembla gairebé inevitable reconèixer al productor Harvey Weinstein.

"Diners significa impunitat -afirma l'autor- però per fortuna com millor funciona la democràcia menys impunitat hi ha. I sí, clar que es pot dir que Cosette cau a les xarxes d'un personatge molt semblant a Weinstein, però no fa falta especificar-ho perquè, per desgràcia, la violència sexual, desgraciadament no és una excepció sinó la norma. No fa molt la policia va fer públic la dada que a Espanya hi ha un cas de violència sexual i abusos cada hora".