Els actes de celebració del 175è aniversari del Gran Teatre del Liceu van arrancar ahir a les cinc de la tarda al balcó de l’edifici amb la interpretació d’una fanfàrria de la secció de vent de l’Orquestra del Liceu. Poc després s’iniciaria una gala que va comptar amb figures internacionals com Sondra Radvanovsky, Lisette Oropesa, Iréne Theorin, Ludovic Tézier i Joseph Calleja.

La gala va començar amb un record als refugiats i a les víctimes de la invasió d’Ucraïna amb «El cant dels ocells», en què part dels assistents s’han posat dempeus per sumar-se a l’homenatge. Al llarg de la vetllada també es podran sentir les veus com les de Marta Mathéu, Manel Esteve o Manuel Fuentes, l’argentí Raúl Giménez i el baix italià Giacomo Prestia. Dirigida pel mestre Marco Armiliato, la vetllada va incloure un destacat programa amb obres, entre d’altres, de Verdi, Donizzeti i Puccini.