Pink Martini tornarà al festival de Peralada aquest estiu, en la seva 36a edició. Serà el 23 de juliol, en l'única parada de la banda a Catalunya, i per a l'ocasió comptarà amb China Forbes i Storm Large, les dues vocalistes del grup. Aquest serà el debut de Forbes a Peralada, on també actuarà algun artista convidat que la formació musical encara no ha desvetllat. Fundada l'any 1994, aquesta petita orquestra ha actuat en tres ocasions al castell de l'Alt Empordà, la darrera de les quals el 2019.

Pink Martini se suma així a les altres dues propostes anunciades pel festival alt-empordanès fins ara: el concert de Joan Manuel Serrat en el marc de la seva gira de comiat (16 de juliol) i l'òpera contemporània Hadrian de Rufus Wainwright (29 de juliol). El cartell complet del certamen es farà públic el 19 de maig. Les entrades d'aquest espectacle es posen a la venda aquest dimarts al web del festival. Rufus Wainwright portarà al festival de Peralada la seva segona òpera, «Hadrian»