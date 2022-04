La 6a edició del BCN Film Fest va arrencar ahir amb la pel·lícula inaugural Espejo, espejo, dirigida pel gironí Marc Crehuet, i amb Oliver Stone com a gran estrella convidada. El cinesta presentarà el documental JFK revisited: through the looking glass (JFK: caso revisado). Un dels altres protagonistes d’enguany és el productor Jeremy Thomas.

Espejo, espejo, escrita pel mateix Crehuet, compta entre l’elenc protagonista amb Malena Alterio, Natalia de Molina, Santi Millán, Carlos Areces, Carlos Bardem, Silvia Abascal, Antonio Resines o Verónica Forqué, en un dels seus últims treballs.