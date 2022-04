La bata de metge que Salvador Dalí va utilitzar, juntament amb un gorro quirúrgic amb llum frontal, per a pintar els mítics quadres de l'avió d'Ibèria DC-10 en 1972, ha sortit a subhasta en el portal malagueny todocoleccion.net a un preu de sortida de 4.000 euros.

Aquesta peça "excepcional" va ser pintada i signada per l'artista després de la realització de les obres denominades: Pastor de l'Empordà i Sirena Alada de la Costa Brava. Uns quadres que li van ser encarregats amb la finalitat de decorar el Costa Brava, nom amb el qual Ibèria va batejar el primer avió DC-10.

La peça forma part de la Subhasta Temàtica d'Antiguitats, Art, Joieria, Rellotges i Vintage, que se celebra en el portal fins dimarts que ve, dia 26, i en la qual també se subhasten els gravats originals del pintor: Pallas Athenea, Portrait of Picasso i La femme à cheval.

Segons ha assegurat a Europa Press la seva propietària, Victoria A. Román, la bata va ser un regal de Dalí al seu difunt marit Alberto Moreno Balaguer, llavors director artístic d'Ibèria, en senyal d'agraïment i "en atenció a la inestimable ajuda que li va brindar durant la realització dels quadres a l'hotel Palace de Madrid".

La història d'aquesta bata arrenca en 1972 quan se li va proposar a Dalí, al costat dels artistes Manuel Viola i Joan Josep Tharrats, ser l'autor de dos quadres que anirien situats en la secció de primera classe de l'aeronau. La seva funció va ser cobrir la pantalla de cinema de l'avió quan aquesta no estava sent utilitzada per a projectar pel·lícules en vols interoceànics.

"Durant les primeres negociacions, Salvador Dalí es va negar a pintar aquests quadres, perquè havien de ser realitzats sobre un llenç especial, ignífug ja que anaven a ser col·locats en un avió i Dalí no havia utilitzat mai aquest tipus de pintura especial", ha detallat Román, al mateix temps que ha assegurat que va ser el seu marit (també pintor) qui "afalagant la seva vanitat" va convèncer a Dalí per a pintar els dos quadres, esgrimint que "només ell havia pintat amb tota classe de materials" i que, per tant era l'artista "perfecte" per a fer-ho.

"Dalí els farà", li va respondre l'artista a Moreno Balaguer. Per a la creació de les obres, Dalí va demanar rebre la bata juntament amb el llum de cap per a cirurgia, amb la finalitat de tenir més llum en el quiròfan ja que, segons assegura Román, va dir que "anava a operar un quadre".

Conservada "amb cura i afecte" durant tot aquest temps, es tracta d'una peça "tan exclusiva, que hauria d'estar en algun lloc més rellevant que la caixa en la qual l'hem mantingut amb manyaga i cura molts anys", indica Román, per a qui unes certes peces com aquesta "han de ser exposades, de manera que més persones puguin gaudir-les".