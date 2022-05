El fotògraf Aleix Plademunt (Girona, 1980) obre la secció oficial de PhotoEspaña amb Matter, una exposició que reflexiona sobre el concepte de matèria. En l’arrencada del 25è Festival Internacional de Fotografia i Arts Visuals, el gironí exposa a Madrid fotografies realitzades en viatges d’arreu del món en què revisa i explora noves conclusions sobre l’l’ésser humà i el seu entorn. La mostra de Plademunt és l’avantsala de PhotoEspaña, que arrenca oficialment l’1 de juny amb 120 exposicions de 442 fotògrafs i artistes visuals repartits en els principals museus, sales i galeries d’art de la ciutat de Madrid.

Durant els darrers nou anys, Plademunt ha captat milers d’imatges en viatges per Islàndia, França, Suïssa, Iran, el Japó o Mèxic. També pel Brasil, l’Argentina o els Estats Units, països on ha pres les fotografies d’un projecte que a partir del concepte científic de matèria, convida l’espectador a extreure noves conclusions sobre la nostra espècie i com ens relacionem entre nosaltres i amb el nostre entorn.

I és que, explica el fotògraf, Matter és «un treball molt ampli», amb un desenvolupament de llarg recorregut en què l’espai, a través dels viatges hi juga un paper rellevant, però també el temps, «perquè ha fet que certes relacions emergeixin de les imatges».

L’origen de la matèria

En els inicis del treball, ara fa nou anys, el fotògraf gironí es va centrar especialment en l’estudi de la formació de l’univers, visitant laboratoris i institucions com el Centre Europeu d’Investigació i Tecnologia Espacial, a Holanda, per aprofundir «en com es forma tot».

«Amb el transcurs dels anys, el projecte creix perquè una fotografia en porta a una altra i apareixen noves idees, com la transformació natural i artificial de la matèria», continua Plademunt, que en els darrers anys ha posat el focus en l’extracció de materials. «Saber d’on s’extreuen, qui ho fa i quines conseqüències es deriven d’aquestes accions permet tocar conceptes com el colonialisme», diu.

Tota aquesta feina es presenta fins l’1 de juliol a la sala Canal de Isabel II de Madrid, en una mostra comissariada per Antonio M. Xoubanova que planteja un viatge sobre l’origen de la matèria, la transformació i el seu futur.

De Matter també n’ha sortit un catàleg, un volum de 600 pàgines i una pel·lícula assaig, Un árbol es un árbol, dirigida pel mateix Plademunt i el cineasta Carlos Marquès-Marcet, director de pel·lícules com Els dies que vindran o 10.000 km.

Amb una vintena d’exposicions individuals a l’esquena, Aleix Plademunt va deixar els estudis d’enginyeria a la Universitat de Girona el 2021 per dedicar-se de ple a la fotografia. Des de llavors, ha obtingut reconeixements com el Premi Revelació PhotoEspanya o la beca d’Arts Plàstiques de la Fundació Botín.