El centre d’Arts Digitals IDEAL Barcelona estrenarà al setembre una exposició immersiva sobre Salvador Dalí. ‘Dalí Cibernètic’ oferirà l’univers poètic i oníric dalinià a través de projeccions de gran format, instal·lacions interactives, hologrames, realitat virtual i intel·ligència artificial. A partir del 20 de setembre, la mostra obrirà les portes amb un recorregut per les obres més reconegudes de l’artista des d’una nova perspectiva: la passió de Dalí per la ciència. Es tracta d’una coproducció internacional de Layers of Reality i Exhibition Hub que s’estrenarà a Barcelona i farà gira durant 4 anys en una 30 de ciutats com Londres, París, Brussel·les, Roma o València. Les entrades per l’exposició de l’IDEAL ja s’han posat a la venda.

A banda del recorregut que compta amb projeccions de gran format, instal·lacions interactives i hologrames d’una durada de 90 minuts, ‘Dali Cibernètic’ permetrà per primera vegada que els visitants d’un centre expositiu entrin al metavers de forma col·lectiva. Així, IDEAL Barcelona ofereix al visitant formar part d’un somni de Dalí amb una experiència de realitat virtual amb llibertat total de moviments. En 15 minuts, el visitant pot gaudir d’un univers digital amb un característic món surrealista. En aquesta experiència, el visitant podrà personalitzar l’avatar digital per passejar físicament de forma col·lectiva amb els seus acompanyants a través d’un espai virtual on les obres més destacades de Dalí prendran vida i submergiran pel mar, el cel, el desert i el buit. La Fundació Gala-Salvador Dalí ha autoritzat l’exposició immersiva i ha treballat al llarg de dos anys conjuntament amb l’equip de l’IDEAL per fer-la possible. La curadoria de l’exposició ha anat a càrrec d’Imma Fondevila i Anna Pou, treballant amb el Centre d'Estudis Dalinians de la Fundació Salvador-Gala Dalí. Les instal·lacions que ocuparan els 2000 metres quadrats d’espai expositiu són una producció de Layers of Reality per a IDEAL Barcelona en col·laboració amb artistes digitals i estudis com Antiloop, Blit Studio, Tururut, Burzon Comenge, entre d’altres. La banda sonora l’ha composada Rafel Plana. Dalí, la ciència i la tecnologia Segons han explicat en roda de premsa, Dalí va ser un pioner en la utilització d’eines digitals per crear les seves obres. “La seva obsessió per la tecnologia el va portar a treballar amb els primers ordinadors i les primeres màquines de pensar per anar més enllà dels límits de la realitat que ens envolta”, han concretat. De fet, han indicat que Dalí afirmava que l’art li resultava anacrònic i preveia que seria “substituït per formes més fecundes, encara impossibles d’imaginar, completament fora del límit de les belles arts i absolutament d’acord amb la nostra època”. En aquest sentit, una de les responsables de l’exposició Anna Pou ha explicat que la idea de la mostra arrenca quan llegeixen un article periodístic que explica que Dalí creia que l’art del futur seria cibernètic. “Dalí sempre pensava en l’art més innovador, li interessa la ciència en general”, ha explicat Pou. Amb tot, han concretat que un dels objectius de l’experiència és que la ciutadania conegui a un Dalí més enllà del període surrealista. “Ell va renegar del seu període surrealista. Explicarem una vessant que curiosament no se sap”, ha comentat.