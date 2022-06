El Museu de la Garrotxa estrena aquest divendres l'exposició 'Les ombres i la llum', un recull d'una cinquantena de fotografies del japonès Hisao Suzuki. A través de les instantànies en blanc i negre Suzuki fa un repàs per 24 dels edificis més emblemàtics de l'arquitectura internacional al costat del retrat dels seus creadors. De les 24 cares que s'hi podran trobar a la mostra, la meitat han rebut un premi Pritzker, el reconeixement més important dins de l'àmbit de l'arquitectura. Les 48 fotos que s'exposen des d'aquest divendres 3 de juny fins al 15 d'agost a Olot formen part del fons de 46.000 peces que Suzuki va donar a la Fundació RCR Bunka ara fa poc més d'un any.

Una petita part de l'obra del fotògraf Hisao Suzuki ja es pot veure al Museu de la Garrotxa des d'aquest divendres 3 de juny al matí. Es tracta d'una mostra de 48 instantànies en blanc i negre a partir de les quals el japonès ha volgut repassar la seva trajectòria professional com a fotògraf arquitectònic. En la mostra 'Les ombres i la llum' es poden veure 24 edificis que s'han convertit en unes icones de la història arquitectònica contemporània al costat d'un retrat dels seus creadors. Hisao Suzuki ha volgut començar la seva primera mostra dedicada a l'arquitectura amb el seu naixement professional: es tracta de la fotografia de la construcció del Palau Sant Jordi de Barcelona, obra d'Arata Isozaki.

De fet, el mateix fotògraf explica que va aterrar el 1982 a Barcelona i va tenir l'oportunitat de fer el seguiment de la construcció d'aquest palau d'esports abans que la capital catalana es convertís en seu olímpica. Arran d'aquesta primera feina com a fotògraf arquitectònic, Hisao Suzuki va començar a treballar amb revistes d'aquest àmbit i també amb diversos estudis i despatxos d'arquitectes tant catalans, com espanyols i també de la resta del món. Suzuki ha explicat que a l'hora d'escollir les imatges d'aquesta mostra ha buscat aquelles instantànies que suposessin «un punt de trobada» entre l'artista i la seva vida professional. Per això la primera la dedica a la primera feina de fotògraf arquitectònic i l'última la dedica al despatx d'arquitectura garrotxí RCR.

Malgrat tot, 'Les ombres i la llum' és un recorregut per la història de l'arquitectura contemporània i la principal mostra és que la meitat dels arquitectes que surten retratats a l'exposició han rebut un premi Pritzker, el guardó més important que es dona en el món de l'arquitectura. El fotògraf japonès assegura que ha estat «pura coincidència» i que en cap moment ho havia planificat perquè la selecció de les fotografies ha estat «molt natural».

Més de 40 anys vinculat a Catalunya

Hisao Suzuki va néixer a Yamagata (Japó) el 1957. El 1982, però va aterrar a Barcelona enamorat del modernisme. En la ciutat preolímpica, el japonès va tenir l'oportunitat de retratar el seguiment de la construcció del Palau Sant Jordi i arran d'aquesta feina va iniciar-se en el món de la fotografia arquitectònica. Al llarg d'aquests més de 40 anys que porta vinculat a Catalunya, s'ha convertit en un referent de la fotografia d'edificis a escala internacional i ha immortalitzat bona part de l'arquitectura contemporània.

Una estreta relació amb RCR Arquitectes

Aquesta relació amb l'arquitectura va portar al fotògraf a conèixer els impulsors de l'estudi olotí RCR, un dels referents internacionals. La seva relació s'ha anat estrenyent fins al punt en què ara fa aproximadament un any Hisao Suzuki va decidir donar el seu fons fotogràfic a la Fundació RCR Bunkia. Es tracta d'una entitat fundada per tres arquitectes garrotxins que es dedica a promoure l'arquitectura.

El fons compta amb més de 46.000 obres que ha anat capturant Suzuki al llarg de la seva carrera. Hisao Suzuki confessa que al seu fons podria haver-hi «moltes més» imatges que no estan catalogades. Aquesta col·lecció també incorpora les pel·lícules fotogràfiques i els arxius digitals originals de la seva obra. Ara, l'exposició que estrena el Museu de la Garrotxa aquest divendres mostra una part d'aquesta extensa obra cedida a la fundació. L'exposició 'Les ombres i la llum' es podrà veure de forma gratuïta a la sala 2 del Museu de la Garrotxa fins al 15 d'agost.