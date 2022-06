El Temporada Alta ha anunciat aquest dimecres el primer avanç de la programació de la seva 31a edició, amb onze espectacles que inclouen humor, música i musicals, teatre familiar, circ i alguns noms destacats de l’escena catalana. Les entrades per aquests primers espectacles ja es poden adquirir a través del web del festival.

La programació d’enguany ofereix dos espectacles de circ en format de carpa, amb denominació d'origen francesa. El primer és "La Dévorée" de Rasposo i Marie Molliens, una peça d’estil contemporani que juga amb el perill, la inestabilitat i el risc. L’altre és "Terces de Cirque Ici", un xou on l’artista Johann Le Guillerm configura un univers propi amb energies poètiques.

En l’apartat musical ja s’han posat a la venda els concerts del gallec Xoel López i els mallorquins Joan Miquel Oliver i Da Souza, que tocaran els seus temes més ballats. També destaca el concert que la cantant alemanya Ute Lemper oferirà amb la Gio Symphonia i que ja va ser anunciat la setmana passada per l’Auditori de Girona.

Així mateix, el festival aposta un any més pel teatre musical amb "La filla del mar", adaptació d’una història d’Àngel Guimerà, guanyadora de tres premis Butaca, i "Bye Bye Monstre", el gran èxit per a públic familiar de Dagoll Dagom i Dàmaris Gelabert.

Finalment, el certamen apostarà enguany per l’humor recuperant al duet còmic Faemino y Cansado que portaran el seu nou espectacle: "17 veces". Per la seva banda, Carles Sans protagonitza "Per fi sol", el seu divertit i personal monòleg on explica anècdotes de la seva vida i experiències com a membre del Tricicle. Altres propostes són "Terra Baixa", l’espectacle que neix a partir del programa de TV3 "El Llop", dirigit per Àngel Llàcer, i "Delicades", el muntatge de T de Teatre, escrit i dirigit per Alfredo Sanzol.