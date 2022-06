The Chemical Brothers, Moderat i The Blaze són els caps de cartell internacionals de la 29a edició del festival Sónar, que torna des d’avuia Barcelona, després de dos anys sense poder celebrar-se en el format habitual per la pandèmia. En total, Sónar 2022 presenta 117 actuacions de més de 200 artistes, repartides als 12 escenaris del Sónar de Dia (Fira de Montjuïc) i Sónar de Nit (Fira Gran Via), en una edició en què adquireix especial importància el congrés paral·lel de ciència, tecnologia i creativitat Sónar+D, amb més de 60 activitats expositives i de divulgació. El festival s’allargarà fins diumenge.