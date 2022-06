El Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols ja ha venut més de 25.000 entrades en aquesta 60a edició. El certamen arrencarà el proper 2 de juliol amb el concert de Marisa Monte a l’Espai Port i s’acabarà el diumenge 21 d’agost amb el concert que farà Estopa al Guíxols Arena. El del grup de Cornellà és un dels espectacles que més entrades ha venut, si bé encara en queden de disponibles. On sí s’han esgotat ja és en el concert de Joan Manuel Serrat del dissabte 6 d’agost, també al Guíxols Arena.

El director artístic de la Porta Ferrada, Albert Mallol, assenyala que porten un ritme de venda d’entrades “similar al de l’any passat” i reconeix que la d’aquest any és una de les programacions “més especials” que s’ha dut a terme. “Estem contents i veiem que el públic s’està trobant amb el festival”, remarca. Mallol també ha destacat l’espectacle de la Fura dels Baus i la Gio Symphonia del 24 de juliol a l’Espai Port com una “aposta” de la Porta Ferrada amb motiu del 60è aniversari.

Encaix amb la ciutat

Un aspecte clau del festival ganxó, subratlla l'Ajuntament, és “l’encaix entre cultura i ciutat”. En aquest sentit, el regidor del certamen, Josep Saballs, ha recordat que aquest any no hi ha límit d’aforament i confia en “treure molt bona nota” en nombre de públic. Saballs reconeix que Porta Ferrada és “la punta de llança” per posar Sant Feliu de Guíxols al mapa.

“El que hauria costat la promoció de la ciutat sense aquest festival seria impagable. La capacitat que té la música i la cultura per fer de pont i estendre el nom de Sant Feliu de Guíxols arreu del món, és un retorn que mai podrem agrair prou”, ha destacat.

El regidor també ha posat en valor la capacitat de Porta Ferrada d’arribar a molts públics diferents. Saballs considera que es tracta d’un esdeveniment “eclèctic” amb “registres diferents” i que permet “fer sentir còmode tothom”.

“El fet més diferencial de tots és que convergiran dos espais funcionant al mateix moment i donant resposta a diferents programacions. El Guíxols Arena amb una forquilla d’assistents d’entre 2.500 i 6.000 persones i l’Espai Port com a espai més intimista amb un aforament màxim de 1.200 espectadors”.