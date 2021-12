Jamie Cullum, Simple Minds, Nathy Peluso i Joan Manuel Serrat en la seva gira de comiat dels escenaris són alguns dels artistes que passaran pel festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, que aquest estiu arribarà a la seixantena edició. El degà dels festivals d'estiu de Catalunya ha anunciat ja un primer tastet de la seva programació, que inclou també artistes com Kings of Convenience, Sopa de Cabra, Kool & The Gang o Nil Moliner.

El festival recupera així alguns dels noms que no van poder ser a Sant Feliu en les edicions afectades per la pandèmia, com Jamie Cullum i Simple Minds, i n'incorpora de nous, com la brasilera Marisa Monte, Leon Bridges o Nil Moliner. Tots aquests artistes actuaran al Guíxols Arena. Les entrades es posen a la venda aquest dimarts a les 12 del migdia al web del festival.