CaixaBank i la promotora Clipper’s Live recaptaran fons en benefici de la Fundació Vimar en el marc del festival de Cap Roig. Durant aquesta edició del certamen, part de la recaptació del concert de Sergio Dalma, que tindrà lloc el 4 d'agost, es destinarà a col·laborar amb els projectes de l'entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i malalties mentals del Baix Empordà. La col·laboració, però, anirà més enllà del concert i CaixaBank recaptarà donatius per a la causa a través de la seva xarxa d’oficines i caixers automàtics; a través també del portal web de CaixaBank i via Bizum, enviant el donatiu al número 04240.

El projecte de la Fundació Vimar al que anirà destinada la recaptació obtinguda del concert i de la campanya de donatius és la creació del nou centre d’atenció especialitzada al que traslladaran el servei que actualment està integrat a la residència Robert Pallí i que ha arribat al màxim de places assumibles. Aquest centre d’atenció especialitzada és un servei únic al Baix Empordà, destinat a les persones amb un grau d’afectació més elevat, que reben atenció diürna de dilluns a divendres de 9 a 5.

Per condicionar el centre, els donatius aniran destinats a crear una aula d’estimulació multisensorial, fonamental per treballar amb els usuaris de la fundació. La teràpia d’estimulació sensorial consisteix en l’estimulació de tots els sentits: vista, gust, oïda, olfacte, tacte, propiocepció (la percepció d’un mateix) i sistema vestibular (controla l’equilibri i la coordinació). Es realitza mitjançant estímuls i activitats significatives controlades pel terapeuta, com la música, oferint llibertat a l’usuari per explorar i descobrir.

La importància d’aquesta estimulació se centra en persones que, per una o altra raó, veuen afectada la seva capacitat de recepció i/o interpretació dels estímuls sensorials de l’entorn. Es tracta de persones que, per certes circumstàncies, no gaudeixen de l’oportunitat de sentir i percebre amb total llibertat les experiències sensorials que el seu voltant els pot proporcionar. L’objectiu que es pretén aconseguir és millorar la seva qualitat de vida, treballar els sentits per millorar o incrementar la seva percepció, fomentar les relacions socials, millorar la comunicació, potenciar l’exploració del medi i millorar l'autoestima.