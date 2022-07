Hi ha grups que, malgrat el pas dels anys, són capaços de mantenir la seva essència intacta, una de les claus d’èxit que és capaç d’unir i captivar, en un mateix concert, diverses generacions. L’exemple més clar es va veure divendres, al Girona Music Festival, on el públic es va rendir als peus de la Oreja de Van Gogh, en el seu retorn a la ciutat tretze anys després.

El grup donostiarra va encadenar un rere l’altre els seus clàssics que mai passen de moda i que formen part de moltes bandes sonores particulars amb les noves cançons del seu vuitè disc, Un susurro en la tormenta com Sirenas i Como un par de girasoles. El públic, tot i que no va omplir l’aforament al complet, es va mostrar còmplice i entregat des dels primers compassos i va corejar els himnes que la formació basca ha regalat al llarg de tot aquest temps. Des de Muñeca de trapo a La Playa, passant per Puedes contar conmigo, Diciembre i La niña que llora en tus fiestas

La solista, Leire Martínez, va demanar desitjos amb els seus seguidors i va referir-se a la pandèmia com una «oportunitat per adonar-nos d’allò que realment importa». També es va mostrar «il·lusionada» de tornar a Girona, «en tenim molt bons records perquè ens ha donat coses meravelloses» i va fer una menció especial al municipi d’Avinyonet de Puigventós, on van idear un dels seus àlbums.

Un dels moments més emotius va ser la interpretació de Durante una mirada, la gran sorpresa del disc ja que el pianista del grup, Xabi San Martín, canta per primera vegada amb la solista en un tema que pretén ser una oda al pas del temps. En els primers bisos, Leire va cantar en basc i a capella Loa loa, per donar pas a la punyent Jueves, que va fer ressorgir les emocions a flor de pell de tot el públic, seguida d’El primer dia del resto de mi vida i Abrázame. I és que un dels objectius de La Oreja de Van Gogh es trobar la melodia ideal i emotiva, que deixi petjada i remogui sensacions. Així ho van demostrar en els bisos finals, amb 20 de enero i acabant fent una crida a la llibertat sexual de qualsevol gènere amb Cometas por el cielo.