L'actriu italiana Monica Bellucci s'ha posat aquesta nit a la pell de la soprano Maria Callas amb l'espectacle 'Maria Callas, lettres et mémoires', cap de cartell d'aquesta 36a edició del Festival Castell de Peralada. Asseguda en una butaca al mig d'un escenari inspirat en el pis de París on la soprano va viure els últims quinze anys de vida, Bellucci ha recitat una vintena de cartes originals que Callas va escriure entre els anys 50 i els 70. L'escena l'ha dissenyada Tom Volf, qui ha estudiat la soprano durant una dècada. I l'orquestra Gio Symphonia, dirigida per Francesc Prat, ha posat banda sonora als espais entre la lectura de cada carta.

Durant la presentació de l'espectacle aquest passat dijous a l'Hotel Peralada, Bellucci va explicar que connecta amb la "dualitat" de l'artista. Segons va descriure, després de llegir les seves cartes, va descobrir que Callas era famosa i popular com a personatge mediàtic, però se sentia fràgil i sola en la intimitat. "El públic té una imatge de mi que difereix de la realitat", va coincidir. Aquest fet la va impulsar a pujar a l'escenari per interpretar-la, tot i la "por" inicial per estar acostumada a fer pantalla.

Aquest ha estat el primer cop que l'obra s'ha interpretat a l'Estat. Ideada pel director d'escena Tom Volf, qui ha estudiat la soprano durant una dècada, va estrenar-se fa dos anys a París. Amb una escena senzilla inspirada en l’apartament parisenc on Maria Callas va passar els últims quinze anys de vida, Bellucci ha homenatjat Maria Callas davant del públic de Peralada.

Asseguda al centre de l’escenari, en un sofà que és una reproducció exacta del que hi havia a l’avinguda Georges Mandela de París on vivia la soprano, l'actriu italiana ha recitat una a una la vintena de cartes originals. Ho ha fet amb un vestit que va pertànyer a Maria Callas, prestat per la col·lecció italiana My Private Callas i que ningú més havia portat mai. "Quan me'l vaig provar, m'anava perfecte", ha explicat afirmant que li va semblar "un senyal" que la impulsava ha interpretat aquest paper.

El Festival Castell de Peralada continuarà amb la seva programació aquesta nit, amb el primer concert de Joan Manuel Serrat a Catalunya aquest any i seguirà les pròximes setmanes amb actuacions com la d'Emily d'Angelo, Nabucco o Lucas Vidal. Carlos Acosta tancarà el festival el 6 d'agost amb un espectacle de dansa.