Zapatero afirma des de Girona que Illa "liderarà la Catalunya sense límits de potencial"

L'expresident del govern espanyol José Luís Rodríguez Zapatero ha assenyalat el cap de llista del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, com qui "liderarà la Catalunya sense límits de potencial". En un acte a Girona Zapatero s'ha mostrat confiat que Illa guanyarà les eleccions i ha afirmat que el socialista "estabilitzarà" Espanya. L'expresident n'ha lloat "la serenitat, assossec i diàleg" i ha assegurat que el vot a Illa és "un vot d'afirmació, defensa, valentia i coratge democràtic". Durant la seva intervenció Zapatero ha defensat el desplegament de l'autogovern. També ha reivindicat el català i el reconeixement nacional i ha afirmat que els socialistes no volen "imposar" sinó "persuadir".

L'acte, al Palau de Congressos de Girona, ha reunit unes 500 persones segons el PSC entre les que han pogut accedir a l'auditori i les que s'han hagut de quedar fora. De fet, aquest és el tercer míting del PSC que compta amb Zapatero, que ja va participar als actes de Lleida i de Tarragona.

Zapatero ha afirmat que Illa és "el millor exemple de la política amb respecte i de la política de respecte a la democràcia". A més, ha subratllat que el socialista "liderarà la Catalunya de la cultura, la diversitat, al modernitat i el saber estar".

També n'ha destacat l'aposta pel "diàleg obert i contra ningú" i ha afirmat que Catalunya i Espanya necessiten "un demòcrata amable que faci del diàleg un fi i que permeti que la societat miri endavant sense rancor".

"Persuasió" i no "imposició"

L'expresident espanyol ha fet una aposta per desplegar l'autogovern català i pel "reconeixement nacional" de Catalunya. En aquest context, ha explicat que els socialistes no volen "imposar" sinó "persuadir". "Volem dialogar per escoltar i respectar els que per una o altra raó tinguin vincles tan trencats amb la idea d'Espanya; jo els escolto i els vull entendre perquè només si entens, dialogues i escoltes pots extraure el camí comú", ha argumentat. També ha subratllat que la llengua catalana és "una riquesa i una diversitat".

L'expresident del govern espanyol, José Luis Zapatero, en un acte de campanya amb el candidat del PSC, Salvador Illa a Girona. / ACN

Zapatero demana que a Catalunya "no hi floreixi la xenofòbia"

Zapatero també ha reivindicat "la millor versió de Catalunya", que creu que és "la que conviu, reconcilia i integra". Sobre aquesta última qüestió, ha subratllat que el país "ha de donar exemple i ser una lliçó per integrar a tothom". "Que aquesta no sigui la terra on floreixi cap tipus de xenofòbia, al revés", ha reclamat.

Memòria històrica

D'altra banda, l'expresident ha volgut reivindicar l'aposta del govern espanyol per la memòria històrica. En aquesta línia, ha subratllat que l'executiu espanyol i el seu president, Pedro Sánchez, "passaran a la història" per ser qui "eradicarà i eliminarà les fosses comunes de la vergonya i portarà la dignitat".

Durant el seu discurs Zapatero també ha retret al PP que estigui bloquejant la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).