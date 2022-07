El Festival d’Arts Escèniques de l’Empordà va tancar ahir la seva darrera edició, per la que hi van passar 600 espectadors. Aquesta era l’edició amb més espectacles programats, un total de 8, els quals es van fer de forma itinerant per 8 micropobles de l’Alt Empordà: Garrigàs, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum, Vilanant i Vilaür. La nova edició del FASTT, que es va inaugurar el 7 de juliol i s’ha allargat fins al 17, va celebrar amb èxit tots els espectacles malgrat el canvi d’ubicació de Paraules que trenquen ossos, de la Cia Pagans. En aquest cas, el divendres 15 de juliol, arran de l’activació del Pla Alta 3 per risc extrem d’incendi forestal, va obligar a l’organització a trasllat el muntatge de Vilaür a Siurana. Aquesta edició, la tercera en un format en xarxa per diversos micropobles de la comarca, consolida el projecte i el seu eix principal.