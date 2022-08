El castell de Calonge acollirà a partir d’aquest dissabte les exposicions dels artistes Assumpció Mateu i Pep Camps. Aquesta doble exhibició, que restarà oberta al públic fins al pròxim 4 de setembre, permetrà apropar-se a l’obra de dos artistes de reconegut prestigi. La inauguració de les exposicions tindrà lloc a les 19 h a l’emblemàtic equipament del municipi baix-empordanès.

D’una banda, Assumpció Mateu exhibirà Feeling Nature and the Univers, una proposta que pretén mostrar «la connexió́ que tenen les persones amb l’univers», segons assenyala l’Ajuntament de Calonge. Si bé amb les altres exposicions l’artista s’apropava als seus orígens mediterranis amb Mediterrani, o el paral·lelisme entre la pèrdua de la vida humana i la natura amb El Bosc Cremat, ara, amb aquesta mostra fa un pas més enllà per apropar-se a la connexió entre humanitat i univers. Així, en aquests nous treballs, Mateu «s’endinsa en un estudi gairebé antropològic».

Per la seva banda, Pep Camps, exposa Pintures, una exposició que reivindica, tal i com explica Camps, «que el fet de pintar en aquests temps és un acte de resistència». Nascut a Girona, l’obra que exposarà al castell va des d’una selecció de la sèrie Pots d’essències fins a una evolució de la sèrie Ocells, que a Calonge es transforma en Un passeig amb ocells, així com algunes de les obres agrupades sota el títol Vinguts de les estrelles, entre d’altres.