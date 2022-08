La 36a edició del Festival Castell de Peralada arriba aquesta nit al seu final amb un dels espectacles més importants: l’obra més personal creada i ballada per Carlos Acosta, titualda On Before. L’obra, que tindrà lloc a partir de les 22 h, és un homenatge a la seva difunta mare i un viatge cap a la mort on les danses de duets i solos s’entrellacen de forma suggeridora.

Amb coreografies d’artistes de renom mundial com Will Tuckett, Russell Maliphant i Kim Brandstrup, així com algunes peces del mateix Acosta i del coreògraf cubà de gran projecció internacional Raúl Reinoso, l’espectacle explica la història d’una relació condemnada entre un home i una dona. A més a més, l’espectacle de dansa comptarà amb un repertori musical divers que va des de Händel fins al compositor contemporani cubà Omar Puente. L’obra culminarà amb O Magnum Mysterium de Morten Lauridsen i la participació en directe del cor O Vos Omnes, que ha estat l’artista resident de l’edició d’enguany i ha participat també l’òpera The Fairy Queen i el concert de Raquel García-Tomás.

L’edició d’enguany del certamen alt-empordanès, que va arrencar el passat 8 de juliol de la mà de la companyia alemanya Bayerisches Staatsballett de Munic, ha apostat clarament per la dansa, ja que el ballet Carmen Suite, amb música de Rodion Sxedrín, coreografia del també cubà Alberto Alonso i interpretació de Maia Plissétskaia, va ser l’escollit per inaugurar aquesta 36a edició del certamen. També el dia 8 de juliol, la mateixa companyia va interpretar Le divertissement du roi, un ballet neoclàssic amb música de Jean-Philippe Rameau i coreografia de Maksim Petrov. L’endemà, el 9 de juliol, es van interpretar tres peces de ballet: Seven Sonatas d’Alexei Ratmansky, Concerto DSCH i A Flashback. Tot i això, també hi ha hagut espai per grans artistes com Monica Bellucci, Joan Manuel Serrat, Josep Carreras, Emily D’Angelo o Lise Davidsen.