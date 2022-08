Nit d'alt voltatge a Sant Feliu amb Nathy Peluso

Dimecres, des de Sant Feliu de Guíxols, es podien veure com els llampecs il·luminaven l’horitzó per damunt del massís de l’Ardenya. Un xàfec d’estiu que no va poder competir amb la veritable tempesta elèctrica que va descarregar damunt de l’escenari del Guíxols Arena del festival de la Porta Ferrada.

Nathy Peluso actuava per segon cop a les comarques gironines -l’any passat ho va fer a la Cerdanya- amb el Calambre Tour, la gira de presentació del seu darrer disc d’estudi, Calambre. La cantant argentina -establerta a Barcelona des de fa anys- s’ha fet un nom en l’actual panorama de la música urbana, tant nacional com internacional. Però limitar Peluso a tan sols música urbana seria entendre el fenomen a mitges. Precisament, Calambre, és l’exponent més clar de la capacitat creativa de l’artista. Hip-hop, salsa, swing, soul o rhythm and blues són alguns dels elements que componen aquest treball i que li han valgut el Grammy llatí a millor àlbum de música alternativa, l’any 2021.

Peluso és d’aquella mena d’artistes que no deixen indiferent a ningú. Ni a aquells que l’escolten i veuen per primera vegada, com tampoc a aquells que són assidus a la seva música i xou. A Sant Feliu, el col·lectiu dominant era el segon, el dels admiradors i fidels. Un públic entregat i camaleònic que, alhora, és un reflex de la mateixa Peluso damunt de l’escenari.

El concert de la Porta Ferrada va ser curt, però intens, elèctric. Ben bé com una enrampada. En una hora i vint minuts, van sonar èxits de Calambre -Sana sana, Buenos Aires, Puro veneno, Sugga, Bussines woman-, alguns dels seus senzills -Mafiosa, Emergencia, Corashe- i les esperades col·laboracions d’Ateo -amb C. Tangana- i el volum 36 -amb el productor argentí Bizarrap-. Tot això, amanit amb una teatralitat escènica que es fa present tant en la particular dicció de Peluso a l'hora de cantar, com també en les seves poderoses i sensuals coreografies. Menció important per la banda de set músics que l’acompanya. Ara, que altres artistes prescindeixen de la música en viu en els seus xous, s’ha de posar en valor.

La nit d’alt voltatge va relaxar-se i finalitzar amb Vivir así es morir de amor, la versió i homenatge que Nathy Peluso ha fet del hit de Camilo Sesto. També va ser el moment per acomiadar-se i enviar un missatge al públic present: “Estimeu-vos!”. Sí, Nathy. T’estimem. Torna aviat.