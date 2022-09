IFEMA acollirà a partir del 8 d'octubre una experiència immersiva sobre Dalí, desenvolupada per la catalana ArtDidaktik sota llicència de la Fundació Gala-Salvador Dalí. S'anomena 'Desafío Dalí', i proposa una immersió en l'univers dalinià a través del gaudi en format digital de 160 obres de l'artista empordanès. La realitat virtual, l'augmentada, les pantalles i els micromappings són els companys de viatge de l'obra de Dalí, ubicada dins d'un espai de 2.000 m² dins del recinte firal madrileny. La visita es realitza amb la guia d'un àudio-relat que condueix el visitant durant tot el recorregut. Els creadors de la proposta asseguren que aquesta apel·la a l'esperit del geni «perquè porta el concepte museogràfic del pintor a un nou nivell».

Mitjançant la combinació d'una escenografia creativa i de tecnologies innovadores, multimèdia i vivencials, el visitant de Desafío Dalí se submergirà en els diversos elements clau per entendre l'univers dalinià. Una travessa que va des de la figura de Gala fins al Surrealisme, passant pel món dels somnis, per acabar amb un viatge en realitat virtual per la geografia empordanesa, un paisatge que va inspirar bona part de les obres de l'artista.

'Desafío Dalí' permet accedir en format digital a 160 obres de l'autor seleccionades curosament per la mateixa Fundació Gala-Salvador Dalí, els originals de les quals es troben repartits en més de 20 museus i col·leccions privades arreu del món. La mostra arriba a Madrid el pròxim 8 d'octubre i s'hi veurà fins al 7 de març de 2023. Artdidaktik és una empresa catalana dedicada al món cultural, especialitzada en l'educació i la difusió de les arts de forma lúdica. Per això utilitza formats innovadors i tecnologies multimèdia d'última generació, així com enfocaments pedagògics d'aprenentatge actiu.