El Generador, la mostra de concerts-xerrada d’experimentació sonora, torna aquest setembre a Girona i la Cellera de Ter. La iniciativa organitzada per l’associació cultural Ameba per acostar a les comarques gironines les noves tendències de l’art sonor contemporani allargarà la seva quarta edició fins al gener, aquest cop amb Iván Telefunken, qui va ser líder de Don Simón y Telefunken; Mercè Capdevila, Void, Amsia i Eli Gras com a protagonistes.

Des que va començar el 2016, El Generador ha anat canviant de seu i ha dut fins a Girona i Olot una desena d’artistes, una llista que inclou noms consagrats de l’escena experimental i talents per descobrir. En l’edició d’enguany, que tindrà la Casa de Cultura de Girona com a seu central, tots els participants són «artistes consolidats dins el món de l’experimentació sonora ibèrica», destaquen des de l’organització. La programació començarà el 15 de setembre amb Amsia, un artista que treballa les tècniques del collage sonor emprant materials de diverses procedències, i continuarà amb la pedagoga, pianista i compositora Mercè Capdevila el 20 d’octubre. El dijous 17 de novembre la mostra es traslladarà a la Cellera de Ter i, a més del concert i la xerrada de Void inclourà una activitat conjunta en què el duet improvisarà amb els combos d’alumnes de l’escola local Som Música. El 15 de gener serà el torn de l’artista multidisciplinària Eli Gras i Ivan Telefunken, líder del grup Don Simón y Telefunken i col·laborador d’artistes com Albert Pla, Pau Riba o Pascal Comelade, tancarà el cicle el 19 de gener.