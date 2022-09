El cantautor Lluís Llach presenta demà al cinema Truffaut de Girona (18.00) el documental Llach, l’últim gran concert. Dirigida per Paulí Subirà, la pel·lícula es centra en la darrera actuació del vergelità, el desembre passat, quan després de catorze anys retirat de l’escenari va tornar-hi a pujar per incentivar la participació en la macroenquesta que el Debat Constituent va llençar a la ciutadania per decidir i assentar les bases constitucionals del futur polític de Catalunya.