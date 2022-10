El Bòlit reivindicarà els trajectòries de Mal Pelo i Pep Admetlla i s’acostarà a la idea de la dona monstruosa a partir dels textos de la pensadora Hélène Cixous en les exposicions de l’any que ve. La nova temporada del Centre d’Art Contemporani de Girona estarà marcada pels eixos de treball «per evitar el risc de ser un espai contenidor on es parla de tot i de res» que s’ha marcat la seva directora, Ingrid Guardiola, que va arribar al càrrec ara fa un any. Es tracta de la relació amb el territori, les aliances, les relacions intergeneracionals i la transdisciplinarietat, a més de continuar fomentant la relació entre la cultura i l’educació.

En la línia de fomentar la intergeneracionalitat i «vetllar per recuperar llargues trajectòries», el centre té previst pel 2023 dedicar una exposició a Mal Pelo, la companyia de dansa de Pep Ramis i Maria Muñoz, amb una gran projecció internacional i Celrà com a base d’operacions. El projecte expositiu, que encara s’ha de definir, recollirà l’experiència de trenta anys de carrera a partir del seu nou projecte, The Bluebird Call. Pel que fa a la proposta de l’artista Pep Admetlla, serà un projecte centrat en els seus estudis d’anatomia.

Més enllà dels artistes locals, però, Cixous, una de les grans pensadores del feminisme, participarà en l’exposició El meu cos coneix cants inaudits, la carn diu ver, sóc carn espaiosa que canta, que es podrà veure al Bòlit del Pou Rodó i a Sant Nicolau a partir del febrer. La mostra i les activitats que l’acompanyaran són una recerca col·lectiva sobre qüestions culturals vinculades amb la identitat i el gènere a partir d’un treball sobre el cos, el llenguatge, les races i les genealogies.