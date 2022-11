El 34è Girona Film Festival bat rècord de projeccions, n'inclourà fins a 424, i s'amplia amb unes jornades dedicades a la tecnologia digital 3D. Al certamen, que se celebra fins al 13 de novembre, s'hi han presentat 2.496 pel·lícules d'un centenar de països diferents (sumant curts i llargmetratges, documentals, dibuixos animats, websèries o videoclips). Se n'han seleccionades unes 200, donant prioritat a les versions originals catalanes. El director del festival, Lluís Valentí, ha aprofitat la presentació per reclamar que s'aposti pel talent local. «Cal fer que les polítiques de Catalunya i Espanya inverteixin en aquestes produccions», ha dit. «Fem que els cinemes no s'hagin de tancar: sense art la ciutat es mor i queda trista», ha afegit.

Enmig de la crisi que ha comportat el tancament de sales de cinema, el festival gironí vol reivindicar el sector i trencar una llança a favor del talent local. De fet, la presentació del 34è Girona Film Festival s'ha fet damunt la catifa vermella que s'ha estès als cinemes Albèniz Plaça, tancats des del setembre del 2021, però que ara tornaran a encendre els projectors durant els dies de certamen.

Aquest 2022 el festival, que s'allargarà fins al 13 de novembre, presenta el programa més extens de totes les edicions. En total, sumarà fins a 424 projeccions (entre curts i llargmetratges) agrupats en 55 sessions diferents.

A la secció de competició, el certamen ha rebut fins a 2.496 films procedents de 96 països diferents. Inclouen tant llargmetratges com curts, documentals, dibuixos animats, websèries, videoclips i videocreacions. D'aquests, els organitzadors n'han seleccionat 185 a la secció oficial i vint més a la panorama (que són els que integraran els set dies de projeccions als Albèniz Plaça).

A l'hora d'escollir-los, s'ha donat prioritat a les versions originals catalanes. Precisament, per fomentar l'ús de la llengua al cinema i garantir-ne la viabilitat. El director del festival, precisament, ha volgut subratllar la importància de destinar recursos al talent local. «Si hi ha talent, no hi ha crisi; cal fer que les polítiques de Catalunya i Espanya inverteixin en produccions locals, perquè hi ha diners, però cal que es quedin a casa, que els bancs i inversors inverteixin en talent d'aquí», ha afirmat Valentí.

Per posar en relleu la producció de quilòmetre zero, el director ha explicat que el programa del Girona Film Festival s'ha enfocat cap a una línia concreta. «Hi ha sessions de cinema americanes programades al voltant de sessions locals», ha dit Lluís Valentí. «Fem que els cinemes no s'hagin de tancar; sense art la ciutat es mor i queda trista, i no ens ho podem permetre», ha insistit.

Blender i 3D

Com a novetat, aquest any el Girona Film Festival s'amplia amb les Jornades Blender, dedicades a la tecnologia que ha permès impulsar el 3D digital. Coorganitzades amb l'Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia (ERAM) de la UdG i la Casa de Cultura, se celebraran entre els dies 11 i 13 de novembre.

Comptaran amb conferències d'experts internacionals i també amb projeccions cinematogràfiques (totes, generades amb tecnologia Blender o softwares similars). De fet, aquesta tecnologia agrupa 30 de les 55 sessions de projeccions del festival.

«Per a nosaltres, és una oportunitat poder crear una comunitat 3D a Girona; formem alumnes que acaben marxant a treballar a l'estranger, i això suposa una gran pèrdua de talent», ha explicat el professor de l'ERAM Sergi Cuevas. «El 3D no és només una tecnologia utilitzada per al cinema, sinó que té moltes altres aplicacions en el dia a dia; a Girona som molts els qui ens hi dediquem i sovint quedem desapercebuts», ha dit.

El director dels serveis territorials de Cultura, Josep Calataiud, ha destacat que el Girona Film Festival és «una oportunitat per a l'exhibició de productes audiovisuals de gèneres i formats molt diversos, i pot acabar essent també un espai per a l'exhibició de nou talent que produeixi la seva obra amb tecnologies de darrera generació». «En aquest sentit, la Generalitat hi confia plenament», ha subratllat, refermant l'aposta del Govern cap al certamen.

Per la seva banda, el vicealcalde i regidor de Cultura de Girona, Quim Ayats, ha volgut posar en valor «la promoció del talent i de nous creadors i creadores, perquè el festival és una gran plataforma de publicitat i un gran aparador». A més, també ha posat en relleu «l'esforç per atraure nous públics, posant en el punt de mira la infància i el jovent, així com posant èmfasi en l'educació i la pedagogia».

Més de 8.000 alumnes

Precisament, aquest matí ja han passat pels Albèniz més de 500 nens i nenes d'escoles que participen en el projecte pedagògic del festival. A la iniciativa, aquest 2022 s'hi han inscrit més de 8.000 alumnes. El projecte, coordinat per un equip de quinze professors, consisteix a programar una selecció de cinema infantil-juvenil. Després de la projecció, a l'aula deliberen i emeten el veredicte que atorga els trofeus a les millors pel·lícules de la categoria Infància i Joventut.

El festival s'inaugurarà oficialment demà, amb la projecció del documental dels Germans Roca 'Sembrando el futuro', d'Alberto Utrera. I el diumenge 13 tindrà lloc la gala de lliurament dels premis, dividits en dotze categories: llargmetratges, millor documental, curtmetratges, millor talent, millor interpretació, videoclip, videocreació, premi km0, premi Handicapped, premi websèries, premi d'animació i premi LGTBQ.

El 34è Girona Film Festival encén els projectors havent rebut ja 8.839 reserves d'entrades per a les diferents sessions de projeccions (d'aquestes 2.602 s'han fet de manera presencial i les 6.237 restants, en línia).