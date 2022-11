Tancats des del 17 de setembre de 2021, fa pràcticament un any i dos mesos, els cinemes Albéniz Plaça reobren, per una setmana, per acollir fins diumenge el Girona Film Festival. La 34ena edició de la mostra s'ha presentat aquest matí i ja ha ofert les primeres projeccions, però serà demà al vespre (20h) quan s’inauguri oficialment amb el documental sobre els germans Roca Sembrando el futuro, d’Alberto Utrera.

Aquest any es proposa la programació més extensa, amb 424 projeccions, entre curts i llargmetratges, agrupats en 55 programes. Els organitzadors han explicat que s’hi han presentat 2.496 pel·lícules de llargmetratge, curtmetratge, documental, dibuixos animats, webserie, videoclip i videocreació, procedents de més de 90 de països diferents del món. Però a més un dels plats forts serà el programa pedagògic del festival, pel qual hi passaran 8.000 escolars de 45 centres de Girona i Barcelona (aquests darrers ho seguiran on-line). Aquest matí el primer mig miler de nens i nenes ja ha assistit als primers passis i tot seguit seguiran treballant a la classe per deliberar quins títols han de ser guardonats en aquesta categoria.

Durant la presentació del Girona Film Festival el seu director, Lluís Valentí, ha parlat de la importància de destinar recursos al talent local: «Si hi ha talent no hi ha crisi. Cal fer que les polítiques de Catalunya i Espanya inverteixin en produccions locals, perquè hi ha diners però cal que es quedin a casa, que els bancs i inversors inverteixin en talent d’aquí». També ha destacat que el programa d’aquesta edició és una mostra d’això, «hi ha sessions de cinema americanes programades al voltant de sessions locals, volem posar en relleu el talent d’aquí. Fem que els cinemes no s’hagin de tancar, sense art la ciutat es mor i queda trista, i no ens ho podem permetre».

Una de les grans novetats d’aquest any són les Jornades Blender, coorganitzades amb l’ERAM i la Casa de Cultura, que posen sobre la taula al tecnologia digital 3D. Entre divendres i diumenge hi haurà conferències internacionals a càrrec de grans desenvolupadors de tecnologia 3D i projeccions cinematogràfiques. Trenta de les cinquanta cinc sessions seran de tecnologia Blender o amb un software similar. Les Jornades seran inaugurades pel Rector de la Universitat Quim Salvi. El diumenge 13 de novembre, en una gala, es lliuraran els premis corresponents a les 12 categories a concurs i els Albéniz Plaça, com els Albéniz centre, tornaran a tancar sense cap pla a la vista per reobrir.