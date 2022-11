Els germans Roca han guanyat el premi al millor documental del Festival de Cinema de Girona per Sembrando el futuro en una gala celebrada als cinemes Albéniz Plaça, tancats des del setembre del 2021, que han reobert avui per acollir la clausura del Festival.

En les altres categories dels premis d’aquesta trenta-quatrena edició, s'ha reconegut la feina de les actrius Marisa Paredes, Nora Navas, Julieta Serrano, Laura Gomez i l’actor José Sacristan, qui s'han endut els guardons a millor interpretació per Las cartas perdidas, El Crédito i Plastic Killer.

Al seu torn, el cinema d’igualtat iranià ha triomfat amb el film Sparrow de Soheil Karimi Kandi, que ha compartit la primera posició per al millor llargmetratge amb Parisa, de Mohammadreza Rahmani.

Un documental de «proximitat»

Joan Roca ha estat un dels assistents destacats avui a la tarda als Albéniz, quan ha recollit el guardó per Sembrando el futuro, d’Alberto Utrera, que parla de l’epopeia dels Germans Roca per trobar aliments que han desaparegut. El documental ha estat destacat també com a documental sostenible i KM0.

En l’apartat de curtmetratges, el jurat -format per més d’una trentena de persones, entre els quals hi ha cineastes, músics, productors o compositors- ha seleccionat com a millor curt Takbir de Jordi Calvet.

Calvet, que ha recollit presencialment el premi, ha estat felicitat per la directora del Festival de Florencia, Lorena Rojas, qui li ha entregat el guardó. Aquest curt, que compta amb la presència d’actors com Pedro Casablanca, Xènia Tostado, Macarena Gómez o Octavi Pujades, va guanyar un premi al Festival de Sitges. Takbir se centra en un escriptor de thrillers sobre terrorisme islàmic -interpretat per Iván Hidalgo- que denuncia a la policia que l’Isis s’ha inspirat en les seves obres per cometre els seus últims atemptats.

Pep Bosc, millor curt creatiu

Dins de la categoria de dibuixos animats Blender s'ha premiat a La Custodia de Maurizio Forestiari i pel que fa als premis d’art s'ha guardonat Free Color, d’Alberto Arevalo. Al seu torn, Tempus fugit, de Pep Bosch ha estat seleccionat com a millor curt creatiu i On off de Kang Shingyu ha estat reconegut amb una menció especial del jurat. Lorena Rojas ha fet l’entrega del premi, tot i que aquest ha estat introduït prèviament per Marisol Argüelles, directora del museu Frida Kahlo.

La peça audiovisual de Pep Bosch també s'ha contemplat com a KM0, essent el director gironí. Aquesta parla de la història d’una noia que, portada per la curiositat, comença un nou viatge que la durà cap a una nova vida, on serà conscient del poder del moviment que amarga el seu cos, comença a representar l’alegria inexplicable de ballar al compàs de la vida.

Amb tot, el premi Handicapped ha estat per Noria d’Elisabet Terri i el de Websèries per Friendmates de Dina Shuturmanova. En la categoria d’igualtat i gènere, es va premiar a Las cartas perdidas d’Amparo Climent. En l’apartat de videoclip, el guanyador ha estat Hex Try, del grec Christos Tsounis.