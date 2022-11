El rock’n roll tornarà a sonar amb tots els seus decibels aquest dissabte a la Vall del Llémena, després de dos anys sense fer-ho, en una edició molt especial del Cartellà Rock, el festival gratuït organitzat per l’associació Le²x Música i Cultura -impulsora també de la fira Nostaldisc i del popular programa Radiofree Sessions de Ràdio Sant Gregori-, que se celebrarà a les 22 h a les Velles Escoles d’aquest poble situat al terme municipal de Sant Gregori.

Els grups Últim Elefant i Ardèria, ambdós gironins, obriran una vetllada que, a més de celebrar l’edició número vint d’una cita que té lloc des del 2000, però que s’ha vist frenada dos anys per la pandèmia, també commemorarà el desè aniversari de la Cartellà Rock Band, un supergrup format per més d’una trentena de músics gironins que toquen o han tocat en bandes tan conegudes com Aspid, La Banda del Yuyu, Big Black Rhino o Umpah Pah entre d’altres.

El Cartellà Rock va celebrar la seva primera edició la tardor del 2000, després que un grup de veïns de la zona i els seus voltants, decidís que era necessari tenir un esdeveniment de música en directe «com a mínim una vegada a l’any» explica Enric Puig, director del festival. «Des del principi volíem donar l’oportunitat de pujar a un escenari a grups amateurs que ho tenen complicat per tocar en directe, atès que per la seva joventut, costava que algú apostés per ells» afegeix Puig, que atribueix al «factor humà» l’èxit d’aquesta trobada. «La força de tota la gent voluntària que ha estat des del principi al nostre costat és el que més puc destacar d’aquests vint anys. Al final hem acabat sent com una família i això és molt més important que tenir un gran pressupost» postil·la el director, que també destaca que el festival és una gran festa tant pel públic com pels músics.

Una superbanda dins el festival

Com en la resta d’edicions, des del 2012, el festival tornarà a comptar enguany amb la participació de la Cartellà Rock Band, formació integrada per un nodrit grup de músics de l’escena rockera gironina, que tancarà la nit amb un repertori farcit de clàssics del rock’n roll. Puig recorda que aquest projecte va sorgir en un moment en el qual alguns dels grups que havien estat molt amunt es trobaven de baixada o bé s’havien separat. «Es van organitzar el 2012 i van acabar muntant aquesta superbanda».

Enguany la macrobanda està formada per Nuri Thunder, Sheila Endekos, Lluís Güell, Arnau Coderch, Marc Corso, Arnald Garcia i Ivan Sáez a les veus; Lluís Figueras «Blanquito Zurdito», Jep Vilaplana, Andreu Runo, Enric Angelats, Lluís Costa, Lluís Morilla, Manel Casadevall i Jordi Turon a les guitarres; Xavier Pasqual, Enric Ramos, Gerard Llavero i Sue Gere als baixos; Jordi Vila, Marc Marquès, Xevi Maresma, Gerard Canadell i Toni Molina a les bateries i Miquel Brugués i Fran Esquiaga als teclats. TCRB inicia una nova etapa amb Nuri Thunder i Sheila Endekos a la direcció musical. David Julià i Arnald Garcia seran els Mestres de Cerimònia del festival.