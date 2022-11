La Casa de Cultura de Girona va acollir ahir al vespre l’acte d’inauguració de l’exposició Jazz i cinema: love story, que repassa la relació històrica entre aquestes dues expressions artístiques tan representatives del segle XX i del que ha transcorregut del segle XXI. La mostra està comissariada pel divulgador i crític de jazz Jaume Tauler, i romandrà oberta fins al proper 23 de desembre per continuar amb caràcter itinerant per diverses poblacions de les comarques de Girona.

Jazz i cinema: love story acull una gran selecció de material gràfic com fotografies, cartells originals, programes i revistes de pel·lícules on el jazz és el protagonista, així com primeres edicions de discos de les bandes sonores de més èxit. A través d’aquest material es vol fer un recorregut per diferents aspectes de la relació entre la imatge i la música, entre el cinema i el jazz.