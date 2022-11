El Teatre Municipal de Girona estrena nova temporada amb 24 espectacles de desembre a juny que inclouen un ampli ventall de llenguatges artístics, que van des del teatre, passant per l'òpera, la dansa, el circ i les arts vives. Sota el lema 'Encara més teu', l'equipament manté l'objectiu «d'acostar-se a la ciutadania». El vicealcalde, Quim Ayats, diu que, alhora, es manté l'aposta «pel mitjà i gran format», que permet «treballar amb propostes amb equips artístics grans, sense oblidar el petit format per cultivar la proximitat del públic».

D'altra banda, per primer cop el teatre ofereix una programació nadalenca adreçada a tots els públics: la versió de Cor de Teatre del Conte de Nadal de Charles Dickens i un espectacle de circ de gran format, Sopla! dels andalusos Truca Circus, amb una destacada varietat de tècniques.

Els espectacles de la temporada 2023 s'articulen en cicles i itineraris que permeten al públic fer-se una composició de lloc, navegar amb un seguit de claus en la programació i acabar escollint quines propostes li venen més de gust. Teatre Lovers, Poètiques Singulars, Paranormals i Intergeneracionals són els quatre itineraris en què s'organitza la programació. En la recerca d'un teatre més inclusiu, dues de les funcions de la nova temporada seran accessibles, amb audiodescripció, subtítols, bucle magnètic i so amplificat.

De desembre a juny, s'aposta per programar espectacles poètics, d'alt component visual que presenten imaginaris personals com el de Baró d'evel, de Xavi Bobés i Alberto Conejero, de Teatro en Vilo o de Pere Faura. Es manté el cicle dels dijous Paranormals, travessat aquesta temporada per mirades feministes, i mantenint la irreverència i l'humor com a senyal d'identitat en la majoria de les seves propostes. Es presenta el cicle Intergeneracionals amb propostes familiars i amb espectacles pensats per a totes les edats; i es manté el compromís amb la creació gironina, amb 8 espectacles d'artistes de la província de Girona. També es programen grans noms de l'escena catalana, com Carme Portaceli, Clara Segura, Pere Arquillué, Joan Carreras i Josep Maria Pou.

Un 42% de la programació és de teatre, un 25% és d'escena híbrida, un 13% de circ, el mateix percentatge que de dansa, i un 8% d'òpera. Pel que fa a la procedència, 17 espectacles (71%) són de companyies catalanes, 4 (17%) de la resta de l'Estat Espanyol i 3 propostes (13%) de companyies internacionals de 3 països diferents (Itàlia, França i Brasil). Del total de la programació, 8 espectacles (33%) compten amb equips artístics o artistes de Girona ciutat o de la província.

D'altra banda, el teatre continua teixint complicitats amb altres espais de la ciutat, públics i privats, i fins i tot de l'àrea metropolitana i la província de Girona. És el cas del Centre d'Art Contemporani Bòlit, el Centre Cultural La Mercè, la Sala La Planeta i el Centre de Producció El Canal de Salt. A part, també es co-programa un espectacle amb el NEU! Festival i s'engega l'edició zero d''Això al poble no li agradarà', un festival d'arts vives i pràctiques contextuals, organitzat conjuntament amb 13 equipaments i agents de les comarques gironines el primer cap de setmana de juny.

El diàleg amb la comunitat educativa s'articula en la programació dels espectacles escolars, Teatre Obert, i amb l'impuls de dos projectes participatius, que introdueixen la pràctica artística dins les aules de dos centres educatius de màxima complexitat. El primer és Escoles Planter, un projecte de mediació artística que es va iniciar el curs passat amb l'Associació ConArte i l'artista Mercè Vila Godoy a l'IES Santa Eugènia i en el qual aquest curs participen gairebé 200 alumnes de 2n i 3r d'ESO.

El segon projecte que s'enceta aquest curs és Mapadeball, el qual promou el llenguatge del moviment i la dansa contemporània a l'IES Narcís Xifra i Masmitjà amb les coreògrafes gironines Neus Masó i Elena Masó de la companyia Impàs. En aquests projectes, l'art i la creativitat són entesos com a recursos col·lectius que els diferents agents del projecte posen al servei de la transformació social.

El diàleg amb la comunitat professional es fa a través del programa de residències i acompanyament artístics a artistes locals emergents, oferint recursos per a la creació, acompanyament artístic i marcs de visibilitat per als seus projectes.