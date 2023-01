Fins a 105 treballs de 109 autors opten als XIV Premis Carles Rahola de Comunicació Local que organitza la Diputació de Girona i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Es tracta d'una xifra molt superior a la de l'any passat, quan hi havia 85 propostes i 88 participants. De fet, aquesta edició serà la tercera amb més participació de projectes de tota la història dels guardons periodístics i la quarta en nombre d'autors. La categoria amb més aspirants és, com sempre, la de fotografia de premsa on hi ha 45 treballs de 14 professionals que s'han presentat al premi. Pel que fa a la beca Carles Rahola que dona l'Ajuntament de Girona per fomentar la recerca periodística a la demarcació, s'hi han presentat quatre propostes.

La Diputació de Girona i la demarcació gironina del Col·legi de Periodistes de Catalunya escalfen motors de cara als XIV Premis Carles Rahola de Comunicació Local. La cerimònia d'entrega dels guardons es farà el dimarts 21 de febrer a les vuit del vespre a l'auditori de Girona. Serà el punt i final de la XI Setmana dels Rahola, que encara s'està treballant en la programació. De fet, es preveu presentar-la a finals d'aquest mateix mes.

Pel que fa als guardons periodístics, els organitzadors celebren que es tracta d'una de les edicions amb més participació. S'hi han presentat 105 treballs de 109 autors diferents. Es tracta del tercer any amb més projectes presentats i el quart en nombre de participants.

La categoria estrella és, un any més, la de millor fotografia de premsa. Enguany hi ha 45 instantànies que opten al premi, tres més que l'any passat. Catorze professionals aspiren a emportar-se els famosos bigotis de Carles Rahola que anualment entreguen la Diputació i el Col·legi de Periodistes.

32 projectes de premsa

Per altra banda, en la categoria de premsa hi ha 32 obres presentades, la majoria d'elles fetes col·lectivament. En tercer lloc per volum de projectes presentats hi ha el Premi Miquel Diumé al millor treball en ràdio. En aquest cas 9 programes opten al premi i estan fets per 25 professionals.

En les categories d'informació digital i comunicació institucional hi ha 7 propostes en cada una d'elles fetes per 22 persones en el primer cas i 11 pel segon. Pel que fa a la categoria de televisió, hi opten cinc programes diferents. La categoria de projecte de comunicació periodística ha quedat deserta perquè no s'hi ha presentat cap proposta.

Els Premis Carles Rahola volen reconèixer el periodisme de les comarques gironines i fomentar la creativitat en qualsevol format, àmbit i estructura. Cada categoria compta amb un premi de 1.000 euros menys la de millor projecte de comunicació, que en són 2.000.

Beca Carles Rahola

Per la seva banda, la beca Carles Rahola que convoca l'Ajuntament de Girona dins del marc dels premis haurà d'escollir entre quatre propostes diferents. Es tracta d'una beca dotada amb 3.000 euros que vol fomentar la recerca en la història del periodisme de les comarques gironines. A més, aquest any també s'han pogut presentar assaigs sobre la comunicació local i comarcal tant de mitjans escrits com digitals.

Una altra novetat és que desapareixen les dues modalitats de la beca i a partir d'ara s'hi podran presentar periodistes col·legiats i estudiants universitaris que facin el projecte de final de grau o màster.