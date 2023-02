La Fundació Castell de Peralada tindrà un auditori fix a l’aire lliure situat als jardins del castell de Peralada que preveu inaugurar l'estiu del 2024, moment en el qual s'iniciarà un trienni que culminarà l'any 2026 amb el 40è aniversari. El grup empresarial ha encarregat el disseny d’un nou edifici que preveu un auditori, una sala d’assaig polivalent per acollir residències artístiques i una futura aula d’arts escèniques amb projecte museístic. El nou espai, en el qual s’invertiran més de quatre milions d’euros en la primera fase i es construirà al mateix terreny on fins ara s’ha celebrat el Festival des de l’últim canvi d’ubicació, l’any 2010.

Aquest nou equipament, que tindrà uns 6.624 m2 i comptarà amb pati de butaques a l’aire lliure, ha estat encarregat a Jordi Marcè Arquitectes. El projecte es presenta en tres blocs: un espai entre bastidors i oficines, una caixa escènica amb una sala d’assaig i un espai per a premsa i creació de continguts audiovisuals i una platea amb capacitat màxima per a 1.566 butaques amb una aula d’arts escèniques integrada amb espai expositiu. L’espai guanya en confortabilitat i comoditat per oferir al públic una experiència memorable. En paral·lel, el nou projecte preveu nous estudis acústics per tal de millorar la sonorització de l’espai i adaptar l’acústica al nou disseny, punt essencial per programar òpera i lírica a l’aire lliure.

La construcció del nou equipament obligarà a presentar una programació amb un format reduït per a aquest 2023. Aquest any, i per primera vegada, el Festival ha programat una part de la seva edició per Pasqua, un format que “ha arribat per quedar-se”, en paraules del director artístic del Festival, i que se celebrarà a l’església del Carme durant els dies 6 i 8 d’abril. Durant la primavera, l’organització donarà a conèixer els noms que formaran la programació de l’estiu.

El Festival Castell de Peralada es convertirà en el primer festival d’estiu que oferirà les programacions en un auditori de construcció fix i de propietat. Isabel Suqué, presidenta de la Fundació Castell de Peralada, ha destacat que “es tracta del pas que calia fer en aquest moment per tal de posicionar el Festival i el Peralada Resort com un espai de lideratge durant les pròximes dècades en l’àmbit de les destinacions internacionals".

A més, l’objectiu del Grup Peralada és que aquesta nova infraestructura sigui modèlica des del punt de vista mediambiental i paisatgístic i, per això, es prioritzarà l’eficiència energètica que s’obtindrà de les plaques fotovoltaiques que ja estan funcionant al recinte del castell per aconseguir el màxim d’autosuficiència d’un espai que preveu reduir considerablement el consum d’aigua de l’edifici reutilitzant-la un cop hagi estat convenientment tractada. A més, des del Festival s’està treballant en un pla de reciclatge per tal d’esdevenir tota una referència en aquesta matèria.