Núria Graham, Clara Peya, Quimi Portet o Lluís Gavaldà i fins a 32 artistes passaran pel Recòndit del Pla de l’Estany, que fa un pas més enguany i passa de festival o cicle de concerts a programació regular d’abril a octubre. Després de dos anys, en la seva tercera edició el Recòndit passa de les set dates del 2022 a 24 actuacions enguany, portant artistes com Joan Miquel Oliver o Manu Guix als pobles més petits de la comarca: Camós, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Sant Miquel de Campmajor, Vilademuls i Serinyà, que s’afegeix aquest any al projecte la promotora gironina La Tornada.

Així, el Recòndit arriba a tots els pobles de menys de 2.000 habitants del Pla de l’Estany, amb la voluntat de reivindicar el paper que han de tenir els petits municipis i les zones rurals en el món cultural amb una programació estable, a l’aire lliure i en espais de valor natural o patrimonial.

En total, portarà als vuit pobles 32 artistes, combinant noms consolidats com Clara Peya, que oferirà a Serinyà un dels pocs concerts que farà enguany, Quimi Portet, Núria Graham o Lluís Gavaldà, que hi presentarà el nou espectacle Sona la cançó amb Joan-Pau Chaves, amb propostes emergents com Sandra Bautista o Gigi Ros.

El Recòndit també serà un lloc d’estrenes i novetats. Artistes com l’ex Txarango Sergi Carbonell; Selma Bruna de Marala o Ernest Crusats de La Iaia faran l’estrena a la comarca dels seus projectes en solitari en la tercera edició, que també inclou artistes locals com Vic Moliner, Pau Brugada o David Mauricio.

Més enllà de la música

Els concerts matinals tornaran a estar vinculats al circuit de caminades Fem Drecera!, organitzat pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany, unint l’esport amb el concert vermut. També es repetirà el taller de malabars que completa la proposta pels més menuts.

Una altra de les novetats d’aquest any serà la creació d’una cervesa artesana pròpia. En col·laboració amb FdL Beer Project, aquesta setmana s’ha començat a elaborar la ReconWit, una cervesa que només es podrà trobar en les 24 dates del Recòndit.