El Recòndit: de festival a programació estable

El festival Recòndit es convertirà, a partir de l’any que ve, en una programació cultural estable d’abril a octubre en vuit pobles del Pla de l’Estany. La cita incorporarà en la tercera edició un municipi més, Serinyà, als actuals i passarà d’oferir set concerts a programar-ne vint-i-quatre. El canvi de concepte d’aquesta iniciativa de la promotora gironina La Tornada per acostar la cultura als pobles de menys de 2.000 habitants és el resultat d’un procés d’acompanyament empresarial i cultural de la Fundació Lluís Carulla.

I és que el Recòndit és un dels set finalistes dels premis Lluís Carulla d’emprenedoria cultural que s’entreguen avui a Barcelona. Es tracta d’uns guardons bianuals, entre els més ben dotats de la cultura catalana, amb un premi de 70.000 euros i un altre de 30.000. A més, també es concedirà el premi Francesc Candel de cultura i cohesió social, de 15.000 euros.

D’entre les 200 propostes rebudes per a la convocatòria d’enguany, s’han escollit set projectes culturals pel seu «fort impacte i potencial transformador» al territori que, a més d’optar als premis, han rebut durant mesos un acompanyament per millorar i créixer.

L’únic projecte gironí finalista és el Recòndit, una cita que en la passada edició va reunir 1.600 espectadors en set matins d’activitat a Fontcoberta, Camós, Esponellà, Palol de Revardit, Crespià, Sant Miquel de Campmajor i Vilademuls, ja que a més de música, ofereix activitats complementàries com ara caminades per descobrir els espais singulars on se celebren els concerts o tastos de productes locals.

«El premi crida molt l’atenció, però el camí per arribar-hi ja ens ha servit moltíssim, perquè l’acompanyament ens ha fet guanyar múscul», explica Pau Planas, de la promotora La Tornada.

Des del febrer, l’equip del festival ha treballat amb especialistes en gestió cultural i del món empresarial i ha participat en sessions grupals amb els altres finalistes per donar un nou impuls al projecte. «Ens ha obert la ment de cara de generar més impacte al territori», explica i detalla que han aprofundit en com treballar els pressupostos, la recerca de nous patrocinis o l’avaluació de la repercussió de les accions que fan a la zona.

El procés els ha servit per fer evolucionar el Recòndit, multiplicant per tres les activitats, mantenint la música com a pal de paller, i incorporant nous formats a banda del vermut, que era el que feien fins ara.

«El que no perdrem seran les activitats paral·leles, com ara caminades o visites guiades, perquè és una manera de reivindicar els pobles. Vam néixer perquè la gent de Camós no hagués d’anar sempre a Banyoles o Girona, amb el Recòndit, passa a la inversa i això ens agrada molt», assenyala Planas.