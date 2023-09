L’Espai Gironès ha renovat la col·laboració amb el festival Temporada Alta i una de les accions conjuntes es durà a terme aquest dissabte al centre comercial. L’acció consistirà en sortejos d’entrades entre els visitants que estiguin aquell dia a l’Espai Gironès i comptarà amb animació i música.

Aquell dia repartiran a l’Espai Gironès flyers i butlletes per participar en sortejos d’entrades dobles per l’espectacle La petiTA (Palau de Fires, 1 octubre) de Temporada Alta, que tindran lloc a les 17:30h, a les 18.30h i a les 19:30h. També a la tarda, de les 17h a les 20h, hi haurà una ambientació musical per part de DJ Xerramequ, que actua a l’espectacle de l’1 d’octubre.

La col·laboració amb Temporada Alta també inclou la presència del logotip d’Espai Gironès en tot l’equipament de l’staff del Festival i presència en les banderoles, entre d’altres.