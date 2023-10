El primer festival d'art urbà, dansa i música electrònica de la Selva, el Blanes Urban Fest (BUF!), reforça la seva part més provocadora i festiva incorporant Leticia Sabater al cartell. La polifacètica artista debutarà a les comarques gironines tancant les actuacions de la primera nit del certamen. Serà la nit del 12 d'octubre a l'escenari del passeig del Mar, després dels concerts de DPraims i Dugarry+Kanela. Sabater, amb més de 560.000 seguidors a instagram, oferirà un repertori que barrejarà èxits dels anys 80 i 90 amb d'altres de collita pròpia. Fins al 14 d'octubre, el BUF! Combinarà concerts d'artistes emergents i consolidats amb tallers de dansa, exhibicions d'skate, projeccions de cinema i concursos de grafitis.

La polifacètica artista tancarà el programa de la primera jornada, que serà el 12 d'octubre. I precisament, l'actuació a Blanes, de retruc, també suposarà el seu debut a les comarques gironines (on encara no havia actuat). "Amb una trajectòria que abasta des de ser presentadora de televisió fins a cantant, Leticia Sabater ha estat durant molts anys una icona del món de l'entreteniment i del moviment LGTBI+, sempre disposada a sorprendre amb el seu estil únic", continua l'ajuntament.

Música, skate, cinema i focs

El BUF! crearà un espai on la música urbana sigui la protagonista, oferint una plataforma tant per als artistes i grups reconeguts com per als emergents. L'art urbà, la música, la dansa, el cinema, l'skate, el rap i altres manifestacions artístiques i culturals ompliran Blanes durant tres dies, del 12 al 14 d'octubre. Tot això, sense oblidar tampoc els focs d'artifici.

L'eix central del festival seran les tres nits de concerts amb entrada gratuïta. Per l'escenari del passeig del Mar hi passaran grups i artistes com els Figa Flawas, el dj Jordi Vilches -en substitució d'Aldo Comas-, Lia Jensen, Kanela, DPraims, Dugarry i DJ Trapella.

Un altre dels pols d'atracció del BUF! serà l'execució de dos murals de grans dimensions -inicialment, eren tres- per part de dos artistes urbans internacionals. Un d'ells és Saturno, l'alter ego del blanenc Miguel Ángel Sánchez Martos, que aquest estiu ja va pintar la façana del teatre; l'altre, és Bublegum.

El programa d'aquest primer BUF! també inclou tallers de danses urbanes, una batalla de cançons, exhibicions d'skate, projeccions de cinema i un taller de manga. A més, el dissabte 14, durant tot el dia hi haurà un concurs de grafitis al barri del Mas Enlaire. Les inscripcions per participar-hi es poden fer fins dimecres que ve a la mitjanit.