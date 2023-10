El Festival de Cinema de Begur reconeix Francesc Rovira-Beleta i Javier Fesser

El cineasta Francesc Rovira-Beleta, doble candidat als Oscars, serà un dels protagonistes del Festival de Cinema de Begur, que se celebrarà des de dimarts i fins diumenge. La projecció del film britànic A Gaza Weekend, del realitzador Basil Khail, donarà el tret de sortida a gairebé una setmana de projeccions i activitats paral·leles com presentacions, un dinar-col·loqui sobre el rol femení al cinema o els homenatges, un dels puntals del festival. Entre els convidats d’aquesta edició hi ha el director Javier Fesser i Valérie Delpierre, productora de títols com Las niñas, Estiu 1993 o 20.000 especies de abejas.

El director de Los Tarantos (1967) i El amor brujo (1967), candidates als premis de l’Acadèmia en la categoria de millor pel·lícula estrangera, rebrà un dels Premis d’Honor del certamen a títol pòstum. El festival projectarà el seu film més emblemàtic en una sessió especial presentada per la seva família, en reconeixement a l’l’empremta del català en el cinema espanyola.

En l’apartat de clàssics, també seran homenatjades dues cares mítiques de Hollywood, Cary Grant i Audrey Hepburn; Federico Fellini amb una exposició de fotografies als carrers de Begur i el cinesta francès Jean-Pierre Jeumet amb la projecció de L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet en la sessió de cloenda.

Un altre dels premis del festival recaurà en el director Javier Fesser, que serà a Begur per recollir el guardó i presentar la segona part de Campeones, CampeoneX, acompanyat per un dels seus intèrprets, Brianetor, també protagonista d’un documental de la Secció Oficial Première.

El tercer premi honorífic serà per Salva Reina, actor de Tregua(s) i La isla mínima.

D’altra banda, el Premi Internacional d’Honor reconeixerà el treball de Brigitte Diaz al capdavant del Festival Cine Horizonte de Marsella, el Premi New talent recaurà en l’actriu Zoe Bonafonte i el Premi de la Indústria serà pel productor Jordi Daura.

Les projeccions

La secció oficial inclou la delirant Juste Ciel!, de Laurent Tirard, protagonitzada per unes monges molt peculiars; el film nord-americà Weird: The Al Yankovic Story, d’Eric Apple, protagonitzat per Daniel Radcliffe i Evan Rachel Wood. També formen part de la Secció Oficial Première la comèdia canadenca The End of the Sex, de Sean Garrity i Les choses simples, comèdia dirigida per Éric Besnard i protagonitzada per Lambert Wilson i Grégory Gadebois.

El festival també comptarà amb la presència de l’equip tècnic i artístic de la pel·lícula espanyola Matusalén, dirigida per David Galán Galindo i protagonitzada per Julián López i Miren Ibarguren.

Finalment, la Secció Panorama inclourà el film xilè Proyecto Fantasma, de Roberto Doveris, que serà presentada pel director de la Mostra Fire, Antoine Leonetti.