El Guíxols Arena de Sant Feliu tornarà a acollir aquest any l’Idilic Festival, que arriba a la segona edició. La proposta va presentar ahir el cartell complert, liderat per Ana Mena, Nil Moliner i La Oreja de Van Gogh, entre molts d’altres grups. L’Idilic es farà els dies 28 i 29 de juny i en menys d’una hora va esgotar la prevenda d’un miler d’abonaments.

El festival s’havia de fer l’estiu passat a Platja d’Aro però es va acabar traslladant a Sant Feliu a última hora, on es manté aquest 2024. Va ser un èxit sonat: uns 10.000 espectadors van esgotar les entrades d’aquella primera edició, que tenia com a principals reclams Marlena, Maldita Nerea, Pole, Lalaloveyou, Melendi i La Casa Azul.

Expliquen els organitzadors de l’Idilic Festival, Here Comes The Sound, que la seva aposta és «fusionar la música en viu d’artistes nacionals de primer nivell, en una experiència trencadora i immersiva. Per mantenir el nivell del primer any, aquesta nova edició proposa actuacions com les de Dani Fernández, que repeteix la participació després de l’èxit del seu concert l’estiu passat, on va brindar un dels millors moments. Compartint el cap del cartell també hi ha Nil Moliner i la seva mescla de pop, folk i elements de música indie, fusionats amb lletres introspectives que aborden l’amor, la vida i la superació personal; Ana Mena i els seus èxits com Música ligera i Madrid City; La Oreja de Van Gogh, una de les bandes més icòniques i estimades, amb cançons que ja són clàssics consolidats; Álvaro de Luna, l’únic concert a Catalunya d’Íñigo Quintero, Pol Granch, Malmö 040, Pol Gutiérrez, més conegut com DePOL, que s’estrenarà a la Costa Brava, Paula Mattheus, Suu i Morochos.

Els organitzadors recorden que encara no s’han acabat les sorpreses i recomanen als assistents a no perdre de vista les xarxes socials, perquè n’aniran anunciant allà. Al ritme del pop, indie i música electrònica, l’audiència del festival es reunirà en una cita que, en el seu segon any, vol consolidar-se a la Costa Brava centre. Dins de la seva oferta, destaca la presència de gastronomia local amb el focus posat en productes de proximitat de la major qualitat. L’Idilic Festival està organitzat per l’empresa Here Menges The Sound i compta amb la col·laboració del Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i de la Diputació de Girona.

Ja hi ha a la venda els abonaments pels dos dies de concerts, a 69 euros (75.90 amb despeses de gestió) i els VIP (149, 163’90 amb les despeses).