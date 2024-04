De la biografia de Josep Pla a l’exitosa saga «Blackwater»: la tria dels llibreters gironins

Escriptors experimentats com Quim Monzó (Ments preclares, Libros de Vanguardia), Eva Baltasar (Ocàs i fascinació, Club Editor) o Gabriel García Márquez amb el seu títol pòstum (En agosto nos vemos, Random House) i autors mediàtics com Ramon Gener (Història d’un piano, Columna) i Maria Nicolau (Cremo!, Columna) lideren les llistes de llibres més venuts en la setmana prèvia a Sant Jordi. Els acompanyen trenca-rècords com ara Joël Dicker (Un animal salvatge, La Campana) o Marian Rojas (Recupera tu mente, reconquista tu vida, Espasa) i el periodista Carles Porta (Tor: foc encès, La Campana), també molt ben posicionats en les vendes la recta final cap a la diada, segons les dades del Gremi d’Editors de Catalunya. Però rànquings a banda, el mercat del llibre és divers, abundant i no s’acaba amb l’última novetat o el premi de torn, ni tan sols per Sant Jordi, per això els prescriptors de quatre llibreries gironines fan les seves recomanacions pel 23 d’abril a Diari de Girona.

Distopies, utopies i també històries que toquen molt de peus a terra, ben aferrades a la realitat, i en un bon grapat de casos firmades per autores, són les recomanacions dels llibreters de Les Voltes, Empúries, Calmot, La 22 i Còmics 22.

La llibretera Marta Valentí, de Les Voltes, mira cap a casa amb la colossal biografia de Josep Pla que signa un dels grans especialistes de l’autor palafrugellenc, Xavier Pla, després de deu anys de recerca. D’Un cor furtiu (Destino) en destaca l’exhaustivitat: «si us agrada Pla, ho trobareu tot: l’escriptor, el personatge i també les seves idees».

Les altres dues recomanacions que venen de Les Voltes són Contes, quaranta-dos relats de William Faulkner recollits per ell mateix i editats per Edicions 1984 i Conciliar cuina i vida (Efadós), d’Ada Parellada, amb «cuina senzilla amb productes de proximitat per qui en sap i per qui comença».

També aposta per un autor local Daniele Sabbatini de la llibreria Empúries, que recomana la darrera novetat de l’escriptor begurenc Miquel Martín. Després de l’èxit de La drecera, l’autor empordanès ha tornat a les llibreries amb Guanyaràs una mar llisa, d’Edicions del Periscopi, un llibre «molt bonic i emotiu» que redescobreix la vida dels corallers i els pescadors empordanesos i, al mateix temps, les llegendes de la Costa Brava.

Completen la llista de recomanacions d’Empúries dos supervendes: una de les primeres novel·les de Maggie O’Farrell, La distància que ens separa, que ha reeditat L’Altra Editorial i la saga Blackwater escrita per Michael McDowell, una col·lecció per entregues farcida de misteris que va arrasar als 80 als Estats Units i que també ha funcionat molt bé a casa nostra, on l’ha publicat Blackie Books.

Des de la llibreria Calmot, Mònica Armangué fa una proposta ben variada, d’A casa teníem un himne (L’Altra), de Maria Climent, un novel·la «amb un punt d’humor, però una reivindicació feminista seriosa al darrere» sobre el retrobament entre una mare i les seves filles a Els aeròstats (Anagrama) d’Amélie Nothomb un homenatge a les relacions que es creen a través de la literatura «apta per a lectors de 15 a 99 anys», passant per la distopia La paret(Angle Editorial), en què Marlen Haushofer relata com una paret transparent aïlla una dona a l’alta muntanya, només amb la companyia d’una vaca, un gos i un gat, «una història molt actual però escrita fa setanta anys».

Armangué també recomana la «filosofia quotidiana» de L’escola de l’ànima(Quaderns Crema) de Josep Maria Esquirol i, per la mainada però no només, Un metre d’històries de metre (Meraki) de Ramon Besora i Albert Asensio, protagonitzada per una serp que ja fa un metre i ho celebra amb tots els animals del bosc.

Tres maneras de decir adiós (Páginas de Espuma) de Clara Obligado és la recomanació d’Aaron Sánchez de La 22. L’autora hi relata, mig segle després, el seu periple per fugir de l’Argentina amb el seu company.

La llibretera Eva Roma, també de La 22, proposa dos volums protagonitzats per gent gran, però molt diferents: El càsting d’Antònia Carré-Pons, una història tenyida d’humor àcid sobre dues ancianes que fan proves de selecció per trobar un company de pis i El refugi del temps (Edicions del Periscopi), on el búlgar Gueorgui Gospodínov planteja una utopia en què les persones amb demència poden viure en un entorn que no els provoqui estrès, perquè reprodueix la dècada en què s’ha quedat ancorada la seva ment.

Més enllà dels llibres, Marcel González de Còmics 22 recomana Friday(Maimés), d’Ed Brubaker i Marcos Martín, amb «una trama que tira cap al negre» protagonitzada per dos expersonatges de literatura juvenil i l’esperada segona part d’El que més m’agrada són els monstres (Finestres) d’Emil Ferris, «una gran història amb un caire una mica experimental».

