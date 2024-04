Els millors llibres de Sant Jordi 2024

Albert Soler

Sagesse Editorial

El columnista de Diari de Girona recull en aquest volum tots els articles que ha escrit, en els quals apareix Carles Puigdemont, a qui ell anomena invariablement el Vivales. Sovint, Puigdemont, o el Vivales, no n’és el protagonista, sinó que a vegades és només un personatge secundari i, en altres, un simple figurant o un objecte d’attrezzo que hi apareix de biaix. Sigui com sigui, sempre hi surt, i sempre per ridiculitzar-lo. L’autor se serveix de la figura de l’expresident català per traçar amb els seus articles una sarcàstica història política de Catalunya des de 2016 fins a l’actualitat, i assegura que és el seu particular regal de benvinguda si finalment el Vivales torna a casa.