Els orígens del jazz a les comarques gironines

La primera referència al jazz que apareix a la premsa gironina data del 25 de maig del 1922 i es troba en un anunci publicat al Diario de Gerona de Avisos y Noticias: «Mañana viernes a las 10 de la noche dará en el salón Gran Vía, un concierto al estilo Jazz Band Americano, la Orquestrina Tziganes Planas de Barcelona». Aquesta actuació arribava, segons explicava Jordi Martinoy i Camós en un reportatge publicat l'abril de 2015 en aquest Dominical del Diari de Girona, «només cinc anys després d'aparèixer formalment als Estats Units, en motiu de les primeres gravacions l'any 1917 de la Original Dixieland Jazz Band, originària de Nova Orleans».

En la mateixa informació, Martinoy precisava que «el conjunt de Tziganes del carismàtic Jaume Planas triomfava aleshores a Barcelona innovant el format d'orquestrina amb una original secció de ritmes i percussions, a l'estil de les modes que arribaven dels Estats Units i les grans ciutats europees. Aleshores Barcelona era la capital alegre i cosmopolita del sud d'Europa, amb el Paral·lel com a epicentre de la diversió. Als seus locals hi actuaven formacions en les quals destacava un nou instrument, la bateria (anomenada també jazz band)».

En el reportatge s'explicava que «també a Girona apareixen al llarg dels anys vint les primeres orquestrines que incorporen el jazz, almenys nominalment. Sovint integrades per músics de les cobles, en trobem arreu de les comarques: L'Orquestra Jazz As d'Anglès, la Jazz New York de Tortellà, The Delight's Jazz de la Bisbal, Ideal Jazz de Girona, l'Orquestrina Jazz Girona, Brillant Jazz de Girona, els Black Blue Jazz d'Anglès o la Jazz Band Dancings de Torroella. Avui, però, no consideraríem els seus repertoris pròpiament jazzístics, sinó variacions del fox-trot, el xarleston o altres ballables».

Segons Martinoy, «amb el canvi de dècada i el nou règim de 1931, la nova música es propaga amb una adolescent vitalitat per teatres i sales de ball. Fins i tot orquestres gironines tradicionals, com La Principal de Llagostera, es transformen en jazz-band. Els espectacles de varietats amb ritmes negres se succeeixen, Ràdio Girona emet enregistraments de Duke Ellington, i a l'estiu de 1936 arriba a Girona, amb un únic concert a la Piscina, l'orquestra Demon's Jazz, molt cèlebre arreu de l'Estat espanyol, i que havia acompanyat Josephine Baker a Barcelona».