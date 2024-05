L'Uni Girona espera la decisió de Roberto Íñiguez

Vint-i-quatre hores després d'acomiadar un any complicat, l'Uni Girona ja té l'ull posat en la pròxima temporada. El primer pas és descobrir qui serà el líder del nou projecte. Des del club tenen clar qui ho ha de ser. «Roberto Íñiguez, sí. La nostra intenció és que sigui ell. Que decideixi continuar i renovar-lo. Ens va demanar parlar-ne a final de temporada, per si érem o no equip d'Eurolliga, un fet que entenc que el condicioni. No crec que trigui a donar-nos una resposta», valora Laia Palau, directora esportiva de l'entitat, en declaracions a Diari de Girona. Palau donarà una roda de premsa aquesta setmana, on farà el balanç general. Qui sap si ja haurà descobert l'interrogant que ara mateix envolta el futur del tècnic.

A partir d'aquí, Palau acabarà de concretar els moviments que realitzarà una plantilla en què tan sols Marta Canella, Sandra Ygueravide i Laura Peña tenen contracte. «Potser anem una mica tard, però ja tenim feina feta. També estàvem esperant saber quina competició europea jugaríem. I bé, som equip d'Eurocup. Però també penso que l'estil de plantilla no variarà. La tipologia seria força semblant a si haguéssim jugat l'Eurolliga, perquè si no disposem d'un vestidor fort, veient el nivell que hi ha a la Lliga amb Perfumerías, València o Saragossa, i la resta que va creixent, potser no hi tornarem mai més. Nosaltres no tirarem enrere, continuarem peti que peti, intentant donar el millor que tenim. Venim d'un parell d'anys molt durs, molt. I no podem oblidar que aquest Uni Girona guanyava i jugava finals. La gent està malacostumada i caldria rebaixar alguna expectativa», resumeix la barcelonina.

És evident que l'Uni Girona no té la mateixa força que tenia, però això no vol dir, en cap cas, que no tingui certes obligacions. «La jugadora que arriba a Girona, no fitxa per qualsevol lloc, fitxa per l'Uni. Aquí hi ha exigència. El que no hem de fer és embogir. Tenen un entorn molt bo per treballar; ara, s'ha de guanyar. I sobretot, s'ha de guanyar el que s'ha de guanyar. Quan jugues contra equips amb un pressupost tres cops més petit, has de guanyar. I competir contra els que et superen».

«Ha faltat ànima»

Palau s'ha preguntat una i mil vegades les raons per les quals no ha funcionat una plantilla, a priori, dissenyada per tenir una seguretat més gran que la que ha tingut. «Per mi, ha estat molt estrany, tot plegat. He estat a molts equips i he vist un munt de situacions, i no entenc què ens ha passat. Els meus equips, guanyant o perdent, tenien ànima. I que falti això és molt xocant. M'ha sobtat molt veure millors i pitjors versions en poc temps de diferència. I ja sé que des que vam fer la configuració inicial a com hem acabat han passat milions de coses, però a tots els vestidors passen coses. Ara és dur i segurament quan passi una mica més de temps pensarem amb millor claredat, però tampoc no sé dir si traurem conclusions diferents», accentua la directora esportiva de l'equip gironí.

«I a moltes de les jugadores que no han funcionat, ara perquè sé que no ha anat bé, però les tornaria a fitxar. Als pavellons on he anat m'han dit que teníem un equipàs. Però no ho sé... No hi ha hagut química, no s'han entès... No ho sé. Ens ha faltat estabilitat i continuïtat, però no sé donar-ne els motius. I això és molt fort». Palau, però, no es rendeix: «Lluitarem a capa i espasa», conclou.

