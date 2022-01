Nascuda com una princesa italiana, era el «cigne» de més alt llinatge. No només pertanyia a l’aristocràcia europea: el 1953 es va casar amb Gianni Agnelli, hereu de l’imperi Fiat. Estava embarassada de tres mesos en entrar a la capella d’Osthoffen (Estrasburg), però, així i tot, vestida de nòvia per Balenciaga, semblava una model. Les fotografies es van publicar a Vogue. No va tenir un matrimoni feliç amb Agnelli, un playboy que es pensava que les dones hi són per ser conquistades, no estimades. Pamela Churchill podria haver ocupat el seu lloc: també es va quedar embarassada d’Agnelli, però a ella li va proposar avortar.