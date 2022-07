Finca Valiñas 2017

Distingit com el millor vi blanc del món al Concours Mondial Bruxelles, i amb la puntuació més elevada del certamen. Guardonat amb la Gran Medalla d’Or i reconegut com la revelació de l’esdeveniment. Forma part, amb el vi Finca Monte Veiga, de la col·lecció de vins anomenada Paisajes Atlánticos que l’empresa Mar de Frades ha presentat recentment com a vins que exploren els territoris de Salnés i de la vall del riu Uria, a la D.O. Rías Baixas. Està elaborat al 100% amb raïms seleccionats de la varietat Albariño d’uns ceps emparrats localitzats a la vall de Salnés, de 2,2 hectàrees plantades el 1975 sobre terreny granític i sorrenc situat a 130 metres sobre el nivell del mar a la muntanya de San Martino. Hi ha un desnivell de 40 metres d’alçada, envoltat de vegetació i amb la influència del riu Umia, una localització que ofereix una certa protecció davant les inclemències climatològiques atlàntiques. L’anyada 2017 fou càlida. Després de la verema el most va fer una maceració amb les pells i acabada la fermentació una criança amb el seu propi solatge durant dos anys en dipòsits d’acer inoxidable i amb «batonnage» continu. S’acaba d’afinar durant 9 mesos a l’ ampolla. El resultat és un vi molt complex amb notes cítriques i de fruita tropical. En boca presenta una acidesa molt ben integrada, tacte vellutat i llarga persistència. Un vi extraordinari. Recomanat per a marisc cuit, closca i peix blanc amb salses blanques.

El celler elaborador: Mar de Frades, situat a Arosa (Pontevedra), treballa amb més de 150 petits viticultors de la zona i té en propietat més de 30 hectàrees de vinya. Els vins d’aquest celler es presenten sempre en ampolles de vidre de color blau. L’enòloga del celler, Paula Fandiño, fou reconeguda el 2016 com una de les enòlogues més influents d’Espanya segons la revista britànica Drinks Business. Any: 2017 D.O.: Rías Baixas Raïm: Albariño Graduació: 12º Preu aproximat: 29,95 €