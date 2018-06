El deute públic baixa en 9.746 milions a l'abril i suposa el 97,8% del PIB

El deute del conjunt de les administracions públiques va aconseguir els 1,150 bilions d'euros a l'abril, la qual cosa representa un descens del 0,84% en baixar en 9.746 milions d'euros respecte al mes anterior, amb el que deixa enrere cinc mesos consecutius d'increments i se situa al voltant del 97,8% del PIB, segons les dades publicades aquest dilluns pel Banc d'Espanya. No obstant això, a escala interanual, el deute de les administracions públiques respecte a l'abril de l'any passat va créixer en 36.391 milions d'euros, un 3,2% més.

Després del descens mensual, la ràtio de deute sobre el PIB es va situar al voltant del 97,8% al març, amb el que es troba més prop de l'objectiu marcat per aquest any del 96,8% del PIB, en descendir des de la ràtio del 98,78% aproximada del mes de març. Per administracions, gran part del descens del deute públic a l'abril es deu al descens del deute de l'Estat, que va disminuir en 8.977 milions.