Merkel i Macron obren un «nou capítol» a Europa amb un fons monetari europeu

La cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president francès, Emmanuel Macron, van acordar ahir obrir un «nou capítol» a l'Eurozona amb la creació d'un pressupost comú per als països de l'euro i un Fons Monetari Europeu, similar a l'FMI. En una roda de premsa conjunta després de la seva cimera a Meseberg, a Alemanya, els dos líders han anunciat que el pressupost de l'Eurozona estarà centrat a impulsar la «inversió» i la «convergència econòmica» entre els 19 països de l'euro i serà «paral·lel» al pressupost de la Unió Europea.

L'objectiu és que aquest nou pressupost estigui llest de cara al 2021, tot i que abans l'hauran d'avalar la resta de membres de l'Eurogrup. Merkel i Macron també volen que l'actual Mecanisme Europeu d'Estabilització, creat el 2012 per gestionar la crisi financera i els rescats, es converteixi en un Fons Monetari Europeu que pugui donar préstecs als països amb dificultats.

«Recolzem un pressupost per a l'eurozona que ha d'entrar en funcionament paral·lelament al fons que es crearà a imatge del Fons Monetari Internacional (FMI) per aconseguir estabilitat als països membres», va declarar la cancellera Merkel en el marc de la trobada ministerial amb el Govern francès.



Ajudar a les inversions

«El pressupost per a la zona euro servirà per ajudar a les inversions de la UE», va indicar la mandatària alemanya al mateix temps que va demanar que les polítiques econòmiques s'harmonitzin, un fet que resulta «important» per a la Unió Monetària i Econòmica.

Aquest pressupost formaria part d'una ofensiva milionària per emprendre inversions a Europa promoguda pels governs dels dos països. «Sabem que tenim encara molt per fer en aquest àmbit», va reconèixer Merkel.

Els dos mandataris es van reunir ahir al nord de Berlín per debatre sobre les reformes fonamentals de la Unió Europea (UE), que volen presentar conjuntament en la propera cimera de finals de mes a Brussel·les.