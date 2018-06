Planas valora que el sector defensi una posició comuna sobre la PAC

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, es declara «molt content» que el conjunt de les comunitats autònomes, «les governi un partit o un altre», així com les organitzacions agràries i les cooperatives «unim esforços per tenir una posició comuna» respecte a la Política Agrària Comuna (PAC). En declaracions als periodistes, abans d'inaugurar a Màlaga la Startup Europe Smart Agrifood Summit, dijous, va assegurar que «hi ha un consens bàsic» i que es tracta de «política d'Estat», recordant que el dimecres es va reunir amb les organitzacions agràries i cooperatives i la setmana passada ho va fer amb els consellers de les comunitats autònomes. En aquest sentit, va indicar que es va definir «en comú un pla en dues fases». Així, la primera fase serà des d'ara fins al mes de maig del proper any quan se celebrarà el consell europeu sota presidència romanesa i «s'adoptaran les perspectives financeres, almenys els esdeveniments polítics 2021-2027 per aconseguir mantenir la fitxa financera de la PAC en les pròpies perspectives financeres». El ministre recorda que «18 estats membres, entre els quals es troba Espanya, vam defensar aquesta posició» i apunta que «la resta d'elements bàsics d'aquesta reforma siguin concordes amb l'interès general d'Espanya i el sector».