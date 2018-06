La banca «fitxa» de tardes

lhora que s'estén la digitalització de la intermediació financera i que els bancs redueixen la seva xarxa d'oficines i les adapten a aquests nous temps de marges estrets i contenció de costos, les entitats estan canviant la seva relació amb la clientela. Més serveis per internet i en el caixer i més tracte directe en tota la resta. En aquest context, la gran banca està fent passos accelerats en l'extensió dels seus horaris amb la creixent obertura de sucursals a la tarda.

L'últim a sumar-se a aquesta tendència és el líder espanyol, el Santander, que dimecres va arribar a un preacord amb CCOO que afecta 500 oficines Smart Red, és a dir aquelles que estan especialitzades en assessorament amb cita prèvia. Aquestes sucursals no obriran cada tarda, sinó que ho faran en funció de la programació de reunions dels treballadors amb els clients. L'assignació dels empleats a aquestes oficines serà voluntària i estarà remunerada amb una compensació anual de 3.500 euros per treballar dues tardes a la setmana, és a dir, cent a l'any.

Abans que el Santander, les altres grans entitats del país ja s'havien llançat a les obertures vespertines, a excepció del segon banc, el BBVA, que no té cap oficina que obri a les tardes, però que disposa del seu propi model d'atenció al client fora dels horaris tradicionals. Es tracta de BBVA Contigo, implantat des de 2011 i fonamentat en l'especialització a través de 1.400 gestors remots que atenen els seus clients en horari de matí i tarda i que, en el supòsit de sol·licitar atenció presencial, poden fer-ho amb una cita prèvia. Un usuari de BBVA pot realitzar pràcticament totes les seves operacions a través d'aquesta fórmula. L'entitat preveu aconseguir aquest any els 1.800 gestors.

La pionera en les obertures de tarda va ser Bankia. L'entitat amb seu a València té en aquests moments un total de 130 oficines denominades «àgils», que obren de forma ininterrompuda de dilluns a dijous de 8.15 a 18.00 hores, mentre que els divendres tanquen a un quart de tres del migdia. En aquest cas, no es tracta de sucursals especialitzades, atès que la clientela que acudeix a aquestes oficines sol realitzar operacions senzilles com ingressos o reintegraments en compte, transferències o pagament de rebuts no domiciliats i impostos, principalment.

L'altre gran banc, CaixaBank, va introduir també el 2013 les denominades oficines Store, l'horari de les quals d'atenció al públic és molt similar al de Bankia, encara que de dilluns a dijous comença un quart d'hora més tard i el tancament és a dos quarts de set de la tarda. En aquests moments, ja té 210 sucursals amb aquest horari. Es tracta d'oficines que ofereixen un servei universal, molt digitalitzat, amb ús intensiu de tauletes tant per part del client com del treballador i una vocació clara d'atenció personalitzada.

Finalment, el Sabadell ha iniciat a dos municipis alacantins la posada en marxa d'un nou model de negoci amb oficines ràpides per a operacions de caixa que obren a la tarda. La intenció és arribar a 150 en 2020. El propòsit del banc és concentrar els serveis d'efectiu en determinades sucursals i automatitzar aquesta tasca gradualment en la resta de la xarxa. No obstant això, com van indicar fonts del banc, l'entitat «adapta els seus horaris a les necessitats del client». Per aquest motiu, al marge del nou format, fa temps que 40 oficines d'empreses tenen horaris ampliats, igual que sucursals situades en polígons.